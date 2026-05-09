Неожиданный поворот: Япония задумала поездку в Россию ради бизнеса

Япония поддерживает западные санкции против России, однако уже в конце мая может направить своих чиновников в Москву. Они должны помочь японским компаниям, которые до сих пор продолжают работу на российском рынке.

Почему Япония готовит визит в Москву?

Об этом сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, пишет Bloomberg.

В ведомстве отметили, что сейчас японские чиновники уже работают над организацией поездки в Россию.

Необходимо защитить активы японских компаний, которые остаются в России,

– говорится в сообщении Минэкономики.

Также министерство добавило, что японское правительство поддерживает контакты с российской стороной на межправительственном уровне. В частности Токио направляет запросы в Москву для поддержки собственного бизнеса.

Меняет ли Япония свою позицию в отношении России?

Заявление Минэкономики появилось после сообщения агентства Kyodo в пятницу о том, что японские власти якобы планируют отправить бизнес-делегацию в Россию.

Издание написало, что Токио хочет обсудить экономические вопросы с Москвой на фоне возможного завершения войны в Украине. Более того, министерство якобы уже советуется с компаниями относительно их участия в поездке. В частности, к делегации может присоединиться корпорация Mitsubishi.

Однако тогда японское министерство опровергло эту информацию и отметило, что Токио и в дальнейшем координирует санкционную политику против России вместе со странами G7.

Текущая ситуация не позволяет развивать новые формы сотрудничества с Россией,

– отметили в министерстве.

И на следующий день, как видим, министерство изменило свое заявление, все же подтвердив визит в Москву.

Сотрудничает ли Япония с Россией?

Следует отметить, что Япония неоднократно вводила санкции против России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Они касались Владимира Путина и высших должностных лиц, нефти, компаний, которые помогают обходить ограничения, организаций и лиц, причастных к военной агрессии Москвы.

В Кремле откровенно возмущались санкциям Токио, называли их "недружественными действиями" и угрожали ответными мерами.

А пресс-секретарь Дмитрий Песков недавно заявил, что нынешние двусторонние отношения между странами практически отсутствуют из-за недружественных отношений Токио.

В этих условиях вряд ли можно выйти на какие-то договоренности, не меняя модальности в наших отношениях,

– подчеркнул Песков.

В то же время недавно Япония начала покупать российскую нефть. Об этом сообщил четвертый по величине нефтепереработчик страны.

Из-за кризиса, вызванного перебоями поставок из Персидского залива, японская Taiyo Oil осуществила закупку сырья из проекта "Сахалин-2" на Дальнем Востоке России. В компании заявили, что перевозки, связанные с этим заводом, могут продолжаться без риска санкций.

Обратите внимание! До блокирования Ираном Ормузского пролива Япония полагалась на 95% на закупки нефти с Ближнего Востока. Однако приобрела российскую нефть "Сахалин Бленд", хотя она и легче по составу.

Какие компании продолжают сотрудничать с Россией?

Несмотря на санкции и официальную поддержку ограничений против России, часть японских компаний до сих пор сохраняет присутствие на российском рынке. Среди них, например, Japan Tobacco, а также крупные энергетические корпорации, которые остаются вовлеченными в проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2".

Япония не спешит полностью отказываться от этих активов, поскольку они напрямую связаны с энергетической безопасностью страны.

В то же время фактически вернулась на российский рынок Mazda и вошла в десятку самых популярных брендов среди российских покупателей. Хотя автопроизводитель еще в 2022 году объявил о выходе из России, а в 2025-м заявлял, что потерял право выкупить свой завод, недавно российское подразделение Mazda Motor Corp официально представило в стране две модели кроссоверов – CX-5 и CX-50.