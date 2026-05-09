Чому Японія готує візит до Москви?

Про це повідомило Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії, пише Bloomberg.

У відомстві зазначили, що наразі японські чиновники вже працюють над організацією поїздки до Росії.

Необхідно захистити активи японських компаній, які залишаються в Росії,

– йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Також міністерство додало, що японський уряд підтримує контакти з російською стороною на міжурядовому рівні. Зокрема Токіо направляє запити до Москви для підтримки власного бізнесу.

Чи змінює Японія свою позицію щодо Росії?

Заява Мінекономіки з’явилася після повідомлення агентства Kyodo у п’ятницю про те, що японська влада буцімто планує відправити бізнес-делегацію до Росії.

Видання написало, що Токіо хоче обговорити економічні питання з Москвою на тлі можливого завершення війни в Україні. Ба більше, міністерство нібито вже радиться з компаніями щодо їхньої участі у поїздці. Зокрема, до делегації може долучитися корпорація Mitsubishi.

Однак тоді японське міністерство спростувало цю інформацію та наголосило, що Токіо й надалі координує санкційну політику проти Росії разом із країнами G7.

Поточна ситуація не дозволяє розвивати нові форми співпраці з Росією,

– наголосили у міністерстві.

Та наступного дня, як бачимо, міністерство змінило свою заяву, все ж таки підтвердивши візит до Москви.

Чи співпрацює Японія з Росією?

Слід зазначити, що Японія неодноразово запроваджувала санкції проти Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Вони стосувалися Володимира Путіна та вищих посадових осіб, нафти, компаній, які допомагають обходити обмеження, організацій та осіб, причетних до військової агресії Москви.

У Кремлі відверто обурювалися санкціям Токіо, називали їх "недружніми діями" і погрожували заходами у відповідь.

А прессекретар Дмитро Пєсков нещодавно заявив, що нинішні двосторонні відносини між країнами практично відсутні через недружні відносини Токіо.

У цих умовах навряд чи можна вийти на якісь домовленості, не змінюючи модальності в наших відносинах,

– наголосив Пєсков.

Водночас нещодавно Японія почала купувати російську нафту. Про це повідомив четвертий за величиною нафтопереробник країни.

Через кризу, викликану перебоями постачань із Перської затоки, японська Taiyo Oil здійснила закупівлю сировини з проєкту "Сахалін-2" на Далекому Сході Росії. У компанії заявили, що перевезення, повʼязані з цим заводом, можуть продовжуватися без ризику санкцій.

Зауважте! До блокування Іраном Ормузької протоки Японія покладалася на 95% на закупівлі нафти з Близького Сходу. Однак придбала російську нафту "Сахалін Бленд", хоча вона й легша за складом.

Які компанії продовжують співпрацювати з Росією?

Попри санкції та офіційну підтримку обмежень проти Росії, частина японських компаній досі зберігає присутність на російському ринку. Серед них, наприклад, Japan Tobacco, а також великі енергетичні корпорації, які залишаються залученими до проєктів "Сахалін-1" та "Сахалін-2".

Японія не поспішає повністю відмовлятися від цих активів, оскільки вони напряму пов’язані з енергетичною безпекою країни.

Водночас фактично повернулася на російський ринок Mazda і увійшла до десятки найпопулярніших брендів серед російських покупців. Хоча автовиробник ще у 2022 році оголосив про вихід із Росії, а у 2025-му заявляв, що втратив право викупити свій завод, нещодавно російський підрозділ Mazda Motor Corp офіційно представив у країні дві моделі кросоверів – CX-5 і CX-50.