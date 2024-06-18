Гранты до 10 миллионов долларов: как бизнесу получить помощь от Японии

Япония продолжает активно поддерживать украинскую экономику. Очередной транш на 188 миллионов долларов заработает уже вскоре.

Поддержка от Японии

Министерство экономики Японии и UNIDO (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию) запустили проект по трансферу японских технологий в Украину. Финансирование программы Токио полностью возьмет на себя.

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Общий бюджет проекта составляет 188 миллионов долларов. Относительно размера грантов, то бизнес может получить до 10 миллионов долларов.

Сообщается, что перед проектом стоят следующие задачи:

поддержка восстановления зеленой промышленности;

долгосрочное устойчивое развитие Украины;

наращивание потенциала и совместного создания предприятий в ключевых отраслях промышленности.

Кто может получить грант

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Участие в проекте может взять agro-tech, цепи создания стоимости и управления водными ресурсами. Также программа доступна для производства из биомассы и неиспользованных первичных продуктов, предприятиям циркулярной экономики.

Кроме того, подать заявку на гранты могут бизнесы по цифровой трансформации и развития искусственного интеллекта, tech-решения в сфере smart-логистики, а также компании, которые держат в фокусе энергосбережения, промышленную декарбонизацию, управление энергетической инфраструктурой и тому подобное.

Подать заявку можно по ссылке, конечный срок – 19 июня 2024 года.