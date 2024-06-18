Підтримка від Японії

Міністерство економіки Японії та UNIDO (Організація Об'єднаних Націй із промислового розвитку) запустили проєкт з трансферу японських технологій в Україну. Фінансування програми Токіо повністю візьме на себе.

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Загальний бюджет проєкту становить 188 мільйонів доларів. Щодо розміру грантів, то бізнес може отримати до 10 мільйонів доларів.

Повідомляється, що перед проєктом стоять такі завдання:

підтримка відновлення зеленої промисловості;

довгостроковий сталий розвиток України;

нарощування потенціалу та спільного створення підприємств у ключових галузях промисловості.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Хто може отримати грант

Участь у проєкті може взяти agro-tech, ланцюги створення вартості та управління водними ресурсами. Також програма доступна для виробництва з біомаси та невикористаних первинних продуктів, підприємствам циркулярної економіки.

Окрім того, подати заявку на гранти можуть бізнеси з цифрової трансформації та розвитку штучного інтелекту, tech-рішення в сфері smart-логістики, а також компанії, які тримають у фокусі енергозбереження, промислову декарбонізацію, управління енергетичною інфраструктурою тощо.

Подати заявку можна за посиланням, кінцевий термін – 19 червня 2024 року.