От идеи школьника к заводу: украинский стартап Releaf получил 2,5 миллиона евро от Еврокомиссии

Украинский экостартап Releaf Paper, разработавший технологию производства бумаги из опавших листьев деревьев, победил в программе EIC Accelerator 2022 от Еврокомиссии. Теперь команда рассматривает локацию для будущего завода во Франции, Финляндии и Украине.

Стартап основали в 2020 году, а технологию производства придумал на то время 17-летний школьник из Закарпатья Валентин Фречка. В дальнейшем он запустил полноценную компанию вместе с другом Андреем Варцабой, а первые продажи готовой продукции, в частности бумаги и бумажных пакетов без использования древесины, стартовали в мае 2021 года.

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Победа украинского стартапа в программе от Еврокомиссии

До сих пор у Releaf Paper не было собственного производства – сначала бумагу изготовляли на мощностях Житомирского картонного комбината, а сейчас продукцию выпускают на Луцком картонном комбинате. На промышленные объемы производства стартапу выйти еще не удалось.

Тем не менее теперь Releaf Paper хочет построить собственную фабрику. Общая стоимость строительства составляет 3,5 миллиона евро, – из них 2,5 профинансирует грант Еврокомиссии. Остальные 1 миллион евро экостартап намерен привлечь в виде займа от одного из французских банков, отмечает соучредитель компании Александр Соболенко.

К слову, грантовая программа рассчитана на два года, а ее реализация начнется уже в апреле 2023-го. Дополнительно стартап получил рекомендации по дальнейшим инвестициям от Еврокомиссии на еще два завода общей суммой не менее 8 миллионов евро. Их еще должны согласовать отдельно.

Отмечается, что для строительства первой фабрики стартап рассматривает Францию, Финляндию и Украину. Следующие два производства, вероятно, уже со временем появятся в Германии и Польше.

Продажи продукции и планы команды

Как рассказывают основатели Releaf Paper, заказчиками их продукции в Украине являются бренды L'Oreal, Samsung, Weleda, Schneider Electric. В сентябре 2022 года стартап запустил также продажи в Европе, в частности в Германии и Франции, однако они пока что остаются незначительными.

По состоянию на декабрь 2022 года, в команде Releaf Paper работает всего 10 человек. В следующем году учредители планируют удвоить штат, а к середине 2024 насчитывать уже до 35 сотрудников.