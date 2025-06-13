Экспорт американского вина в Канаду обвалился на 93% –рекорд за 20 лет

В апреле 2025 года экспорт вина из США в Канаду снизился на 93%. Это самое резкое годовое падение с 2002 года.

Падение более чем на 40%

Канада, которая до недавнего времени оставалась крупнейшим рынком сбыта для американских виноделов, сократила закупки на фоне торговой войны и потребительского бойкота, сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные ООН и комментарии отраслевых экспертов, информирует 24 Канал.

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Вследствие этого общий объем экспорта вина из США в апреле уменьшился на 41%, после уже зафиксированного падения на 28% в марте. Снижение наблюдалось и на других ключевых рынках, как вот Великобритании и Китае.

Отрасль виноделия находится в кризисном состоянии. Производство превышает спрос, но основной причиной обвала остаются пошлины и резкое сокращение экспорта в Канаду,

– отметил Карл Шторхманн, исполнительный директор Американской ассоциации экономистов вина.

Бойкот и пошлины

Ситуацию осложняет длительный торговый конфликт между США и Канадой. В частности, после введения американских пошлин на канадские товары, в марте даже изымали американские алкогольные напитки из магазинов.

Заметьте. Несмотря на частичное возобновление закупок, на импорт американского вина до сих пор действует 25% налог, который ввели в ответ на политику администрации Дональда Трампа.

Дополнительно на рынок давят изменения в потреблении. По данным, с 1970-х до 2022 года потребление вина сократилось более чем вдвое. Влияет и общее замедление мировой экономики.