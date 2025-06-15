Падіння на понад 40%

Канада, яка донедавна залишалася найбільшим ринком збуту для американських виноробів, скоротила закупівлі на тлі торговельної війни та споживчого бойкоту, повідомляє Bloomberg, посилаючись на дані ООН та коментарі галузевих експертів, інформує 24 Канал.

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Внаслідок цього загальний обсяг експорту вина зі США в квітні зменшився на 41%, після вже зафіксованого падіння на 28% у березні. Зниження спостерігалося і на інших ключових ринках, як от Великій Британії та Китаї.

Галузь виноробства перебуває в кризовому стані. Виробництво перевищує попит, але основною причиною обвалу залишаються мита і різке скорочення експорту до Канади,

– зазначив Карл Шторхманн, виконавчий директор Американської асоціації економістів вина.

Бойкот та мита

Ситуацію ускладнює тривалий торговельний конфлікт між США та Канадою. Зокрема, після запровадження американських мит на канадські товари, у березні навіть вилучали американські алкогольні напої з магазинів.

Зауважте. Попри часткове поновлення закупівель, на імпорт американського вина досі діє 25% податок, який ввели у відповідь на політику адміністрації Дональда Трампа.

Додатково на ринок тиснуть зміни у споживанні. За даними, з 1970-х до 2022 року споживання вина скоротилось більш ніж удвічі. Впливає і загальне уповільнення світової економіки.