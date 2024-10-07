Курьез года: Х Маска уплатил штраф не тому банку – в какой стране платформа до сих пор не работает

Социальная сеть Х снова попала в заголовки мировых СМИ. На этот раз – из-за курьеза с ошибкой оплаты штрафа.

Курьез на бразильском рынке

Как заявили в Верховном суде Бразилии, платформа Х Илона Маска до сих пор не получила разрешение на предоставление услуг в стране. Причина – уплата штрафа не в тот банк, сообщает Reuters.

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Юристы, которые представляют компанию, совершили ошибку в платеже. Когда они ее исправят и деньги поступят на нужный счет, Х позволят предоставлять услуги в Бразилии.

Что говорят юристы

По мнению юристов Х, все штрафы были оплачены надлежащим образом. Именно поэтому они предоставляли запрос на возобновление предоставления услуг в Бразилии, однако получили отказ.

Что касается общей суммы штрафов, то она составляет 28,6 миллиона реалов, это около 5,24 миллиона долларов.