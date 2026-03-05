Продавцов "ювелирки" в Украине оштрафовали почти на 100 миллионов: в чем дело

Ювелирный бизнес в Украине все чаще скрывает доходы, сообщая о мизерных доходах и минималках работников. Так можно уклоняться от уплаты налогов.

Какие проблемы называют продавцы "ювелирки"?

Около трети предпринимателей, работающих в розничной торговле ювелирными изделиями, показывают в отчетности настолько малые обороты, что они даже не покрывают базовые расходы на ведение бизнеса, сообщили в ГНС.

По словам предпринимателей, проблемы в сфере в целом те же, что и во многих других отраслях: постоянные обстрелы, перебои с электроснабжением и нехватка работников.

Однако для ювелирного бизнеса есть и дополнительные трудности – дорожает сырье, усиливается конкуренция, а доля импортных украшений на рынке растет и вытесняет украинских производителей.

Теневые схемы ювелирного бизнеса

Всего сейчас на украинском рынке розничной торговли ювелирными изделиями работает более 2,1 тысячи субъектов хозяйствования. При этом примерно 95% из них – это ФОПы, которые находятся на упрощенной системе налогообложения.

Анализ налоговой показал, что часть бизнесов демонстрирует подозрительно низкие доходы. В прошлом году треть предпринимателей задекларировала ежемесячную выручку до 100 тысяч гривен, хотя на практике таких сумм недостаточно даже для базовых расходов – аренды, зарплат, закупки товара и налогов. Это может свидетельствовать о неполном проведении продаж через кассовые аппараты.

Из-за этого в сфере ювелирной торговли провели 254 фактические проверки. По их результатам сумма штрафов составила 91 миллион гривен, а также обнаружили 10 случаев использования незадекларированного труда.

Какие еще схемы есть?

Еще одна проблема – официальные зарплаты работников. В отчетности они составляют примерно 8 – 9 тысяч гривен, однако анализ вакансий показывает, что реальные предложения на рынке в 2 – 3 раза выше. Также контролирующие органы фиксируют использование схем дробления бизнеса. Например, во время проверки одного из ювелирных брендов выяснилось, что для ведения деятельности он привлек 18 различных ФЛП.

В налоговой признают, что проблем в отрасли хватает, и об этом говорят и сами участники рынка. Решать их планируют через регулярный диалог между бизнесом и государством и совместную работу над планом детенизации отрасли.