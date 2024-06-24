Jysk откроет 100-й магазин в Украине: компания включила наш рынок в план развития

Несмотря на войну иностранный бизнес видит в Украине большой потенциал. А компании, которые уже работают здесь давно, активно планируют расширение.

Украина – часть европейской экспансии

Сеть магазинов Jysk планирует существенное европейское расширение. Украинский рынок занимает значительную часть этой стратегии.

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Недавно новый магазин открыл свои двери для покупателей в Тернополе.

В июне запланировано открытие 17 новых магазинов Jysk в 12 странах Европы. Jysk в Украине является частью этой экспансии. Мы открыли два новых магазина в этом месяце,

– говорится в сообщении компании.

Сколько магазинов работает в Украине

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Сейчас на территории Украины работают 97 магазинов интернет-магазин. В них трудоустроено 800 человек.

Уже к концу августа сеть будет насчитывать 100 магазинов. Юбилейный откроют в Кривом Роге или Калуше.

Что касается нового магазина в Тернополе, то он является крупнейшим на западе Украины. Его торговая площадь превышает 1200 квадратных метров.