Кабмин упростил работу строительным компаниям: только тем, которые работают на внутренний рынок
Источник:Минрегион
С 1 января 2023 года производители строительной продукции должны составлять декларацию, предусмотренную регламентом ЕС и законом Украины о предоставлении строительной продукции на рынке. Однако предприятия, работающие исключительно на внутреннем рынке, смогут инициировать разработку национальных стандартов в соответствии с собственными потребностями.
Так, правительство утвердило порядок применения национальных стандартов для строительной продукции, которая предоставляется на рынке и не охватывается или не полностью охватывается национальными стандартами для целей применения Закона Украины "О предоставлении строительной продукции на рынке". Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская.
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Что предусматривает постановление Кабмина
По словам Козловской, утвержденный порядок устанавливает условия и механизм предоставления на рынке строительной продукции, которая предназначена для внутреннего рынка Украины и не производится в странах-членах ЕС, а значит, европейские стандарты в отношении такой продукции отсутствуют.
Введенный механизм позволит обеспечить интересы национальных производителей строительной продукции, работающих исключительно на внутреннем рынке, и одновременно соблюдение необходимого уровня безопасности и качества такой продукции,
– объяснила чиновник.
Напомним, что с вступлением в силу 1 января следующего года закона о предоставлении строительной продукции на рынке, производитель должен составлять декларацию, которая должна отражать показатели строительной продукции, связанные с ее существенными эксплуатационными характеристиками, согласно соответствующим регламентным спецификациям, в частности:
- национальными стандартами Закона Украины "О предоставлении строительной продукции на рынке", которые идентичны соответствующим европейским стандартам;
- европейскими документами по определению приемлемости;
- украинскими национальными документами по определению приемлемости.
Так, постановление Кабмина позволяет производителям продукции исключительно для внутреннего рынка, понимая свои потребности, инициировать разработку необходимого национального стандарта и обратиться в технический комитет стандартизации. Минрегион, в свою очередь, будет включать стандарт в общий список национальных стандартов по обращению производителя, технического комитета стандартизации и других заинтересованных сторон.
В министерстве уверены, что введение механизма будет способствовать устойчивой работе национальных производителей на внутреннем рынке, его насыщению строительной продукцией, а также сохранению рабочих мест и поступлениям в местные бюджеты.Обратите внимание! Гибкость в работе – необходимость для современного бизнеса. Работайте там, где вам удобно, тогда когда удобно и так, как удобно именно вам благодаря комплексу сервисов Бизнес работает от Киевстар.