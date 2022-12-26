Кабмин выделил еще 400 миллионов гривен в рамках программы "єРобота": как распределят средства

Кабмин выделил очередной транш на финансирование грантов для малого бизнеса на общую сумму 400,5 миллиона гривен. Решение принято 23 декабря в рамках правительственной программы "єРобота".

Эти средства пойдут на развитие предпринимательства в сельском хозяйстве, транспортной, образовательной, научной и прочих сферах. По словам министра экономики Юлии Свириденко, такая поддержка предполагает создание более 2 тысяч рабочих мест.

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Как распределят средства

Как отметила глава министерства, каждый день украинская экономика вынуждена преодолевать новые вызовы, однако правительство постоянно ищет механизмы для стабилизации ситуации. Поддержка бизнеса, включая малые и микро-предприятия, является одним из эффективных инструментов восстановления экономики.

Так, новый транш в размере 400,5 миллиона гривен распределят следующим образом:

253 миллиона гривен , из которых 41,8 миллиона пойдут на создание или развитие садоводства, ягодничества и виноградарства. 7 миллионов направят на создание или развитие тепличного хозяйства, а остальные 204,4 миллиона гривен – на создание или развитие собственного бизнеса.

, из которых 41,8 миллиона пойдут на создание или развитие садоводства, ягодничества и виноградарства. 7 миллионов направят на создание или развитие тепличного хозяйства, а остальные 204,4 миллиона гривен – на создание или развитие собственного бизнеса. 147,5 миллиона гривен, из которых 62,5 миллиона – на создание или развитие собственного бизнеса в сферах сельского, лесного и рыбного хозяйства, перерабатывающей промышленности, водоснабжения, строительства, транспорта, профессиональной, научной и технической деятельности, образования, здравоохранения и так далее. Между тем, 34,9 миллиона гривен пойдут на создание или развитие тепличного хозяйства, а остальные 50,03 миллиона гривен – на развитие садоводства, ягодничества и виноградарства.

К слову, гранты могут получить как начинающие предприниматели, так и уже имеющие опыт в бизнесе люди. Подать заявку можно через портал Дия, а подробнее ознакомиться с правительственным проектом "єРобота" – по ссылке.