Какая сейчас пенсия у работающих пенсионеров

В 2024 году пенсии украинцев выросли. Увеличились и выплаты пенсионеров, продолжающих работать.

Какая пенсия у украинцев сейчас

В среднем украинцы, по состоянию на 1 июля, получают 5 816,62 гривны. Для работающих пенсионеров этот показатель – 6 216,20 гривен.

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Большинство пенсионеров (26,14%) имеют выплаты менее 3 тысяч гривен. Выплаты других граждан сейчас такие:

17,32% украинцев получают пенсию от 3 001 до 4 000 гривен;

18,59% граждан имеют пенсию от 4 001 до 5 000 гривен;

25,47% – от 5 001 до 10 000 гривен;

12,48% – более 10 тысяч гривен.

Большинство из этих выплат – по возрасту. Также значительное количество украинцев имеет пенсии по инвалидности и по потере кормильца.

Обратите внимание! Всего в Украине проживает ориентировочно 10,3 миллиона пенсионеров. 2,7 миллиона из них работают, несмотря на выход на заслуженный отдых.