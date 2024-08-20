Яка пенсія у українців зараз

В середньому українці, станом на 1 липня, отримують 5 816,62 гривні. Для працюючих пенсіонерів цей показник – 6 216,20 гривень.

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Більшість пенсіонерів (26,14%) мають виплати менш як 3 тисячі гривень. Виплати інших громадян зараз такі:

17,32% українців отримують пенсію від 3 001 до 4 000 гривень;

18,59% громадян мають пенсію від 4 001 до 5 000 гривень;

25,47% – від 5 001 до 10 000 гривень;

12,48% – більш як 10 тисяч гривень.

Більшість з цих виплат – за віком. Також значна кількість українців має пенсії по інвалідності та через втрату годувальника.

Зверніть увагу! Загалом в Україні проживає орієнтовно 10,3 мільйона пенсіонерів. 2,7 мільйона з них працюють, попри вихід на заслужений відпочинок.