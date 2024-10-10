Сколько платит TikTok за 1000 просмотров

Пользователи, которые создают контент в TikTok могут получать деньги за свои видео. Монетизировать также можно прямые эфиры и музыку, публикуемую в соцсети.

Сколько TikTok платить за просмотры

В OMG agency подсчитали, что сейчас TikTok платит за 1 тысячу просмотров своим авторам от 0,02 до 0,04 долларов. Сумма зависит, в том числе и от региона, где живет создатель контента.

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Чтобы увеличить финансовые поступления от TikTok, пользователь может: вести прямые эфиры. Эта опция доступна авторам, которые имеют не менее 1 тысячи подписчиков. Деньги в эфирах можно зарабатывать через:

подарки, что присылают зрители; продажу товаров в эфире; рекламную интеграцию (в том числе и нативную рекламу).

Обратите внимание! В TikTok есть ограничения на вывод средств, заработанных в эфире.

Также зарабатывать в TikTok можно через: