Как украинцам открыть бизнес в Польше и есть ли там аналог ФЛП
- Украинцы могут открыть бизнес в Польше после получения номера PESEL, подав заявление в управлении любой гмины.
- Речь идет об индивидуальной хозяйственной деятельности (JDG, аналог украинского ФЛП), а также ООО (Sp. z o.o.).
Граждане Украины, которые законно находятся в Польше, могут открывать собственный бизнес на тех же условиях, что и европейцы. В частности, они имеют право зарегистрировать индивидуальную хозяйственную деятельность (JDG) – аналог ФЛП.
Как украинцам открыть бизнес в Польше?
Прежде всего необходимо получить номер PESEL с пометкой UKR. Детали объясняют на портале государственных услуг.
- Шаг №1 – Получите номер PESEL
Для этого украинцы могут подать заявление в управлении любой гмины (административной единицы), указав имя и фамилию, дату и место рождения, гражданство, дату въезда в Польшу, украинский идентификационный номер (при наличии), а также контактные данные – электронную почту и польский номер телефона.
Справка: номер PESEL – это 11-значный цифровой код, который идентифицирует физическое лицо. Он также поможет воспользоваться услугами здравоохранения, социальной помощи и тому подобное.
- Шаг №2 – Зарегистрируйте предпринимательскую деятельность
После лицо может подать заявление на регистрацию предпринимательской деятельности – бесплатно онлайн через платформу CEIDG или непосредственно в муниципалитете, пишет InPoland.
Понадобится польский номер телефона, банковский счет и доверенный профиль (Profil Zaufany) для электронной идентификации.
- Шаг №3 – Выберите форму налогообложения
Форму налогообложения необходимо выбрать в зависимости от вида вашей деятельности. Предприниматели должны зарегистрироваться в налоговой (Urząd Skarbowy) и Учреждении социального страхования (ZUS) – для уплаты социальных взносов.
К слову, если деятельность подлежит лицензированию (например, торговля алкоголем), дополнительно нужно получить разрешения.
Полезно! Если вы планируете работать с партнерами или нести ограниченную ответственность, при минимальном уставном капитале в 5 тысяч злотых можно основать Sp. z o.o. (ООО). Такая регистрация происходит через систему S24 или у нотариуса.
Как открыть ФЛП в Украине?
Напомним, для открытия ФЛП в Украине необходимо определиться с системой налогообложения (общая или упрощенная), а также выбрать КВЭДы (виды экономической деятельности).
Заявление можно бесплатно подать онлайн на портале Дия, что займет до 10 минут, или лично обратиться в ЦНАП.