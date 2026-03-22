Как украинцам открыть бизнес в Польше?

Прежде всего необходимо получить номер PESEL с пометкой UKR. Детали объясняют на портале государственных услуг.

Шаг №1 – Получите номер PESEL

Для этого украинцы могут подать заявление в управлении любой гмины (административной единицы), указав имя и фамилию, дату и место рождения, гражданство, дату въезда в Польшу, украинский идентификационный номер (при наличии), а также контактные данные – электронную почту и польский номер телефона.

Справка: номер PESEL – это 11-значный цифровой код, который идентифицирует физическое лицо. Он также поможет воспользоваться услугами здравоохранения, социальной помощи и тому подобное.

Шаг №2 – Зарегистрируйте предпринимательскую деятельность

После лицо может подать заявление на регистрацию предпринимательской деятельности – бесплатно онлайн через платформу CEIDG или непосредственно в муниципалитете, пишет InPoland.

Понадобится польский номер телефона, банковский счет и доверенный профиль (Profil Zaufany) для электронной идентификации.

Шаг №3 – Выберите форму налогообложения

Форму налогообложения необходимо выбрать в зависимости от вида вашей деятельности. Предприниматели должны зарегистрироваться в налоговой (Urząd Skarbowy) и Учреждении социального страхования (ZUS) – для уплаты социальных взносов.

К слову, если деятельность подлежит лицензированию (например, торговля алкоголем), дополнительно нужно получить разрешения.

Полезно! Если вы планируете работать с партнерами или нести ограниченную ответственность, при минимальном уставном капитале в 5 тысяч злотых можно основать Sp. z o.o. (ООО). Такая регистрация происходит через систему S24 или у нотариуса.

