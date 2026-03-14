Что нужно для открытия ФЛП в Украине – пошаговая инструкция

Физическое лицо-предприниматель – это одна из самых распространенных форм ведения бизнеса в Украине, именно ее чаще всего выбирают начинающие, фрилансеры и те, кто работает сам на себя. Открыть ФЛП сегодня можно довольно быстро – онлайн, даже не выходя из дома.

Как открыть ФЛП в Украине?

Однако перед регистрацией стоит разобраться в нескольких важных нюансах. Как правильно подготовиться будущему предпринимателю – объясняет 24 Канал.

Шаг №1 – Выберите систему налогообложения

Портал Дия прежде всего советует определиться с системой налогообложения.

Общая – подходит для всех видов деятельности. Такой ФЛП не ограничен в объеме дохода и количества наемных работников, а также платит все налоги и сборы. Эта система выгодна предпринимателям, которые имеют много затрат на производство.

Упрощенная – имеет ограничения, однако может быть лучшей для малых предпринимателей. Такие ФЛП платят единый налог, размер которого зависит от группы (I, II, II III и IV).

Шаг №2 – Выберите КВЭДы

КВЭД – это классификатор видов экономической деятельности, коды которого структурированы по отраслям. При регистрации ФЛП нужно выбрать один основной, а также несколько дополнительных.

Обратите внимание! Эксперты советуют регистрировать КВЭДы "с запасом".

Шаг №3 – Подайте заявление на портале Дия

Сформировать заявление для регистрации ФЛП можно онлайн в кабинете гражданина. Услуга бесплатная и займет у вас до 10 минут.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на портале Дия. В перечне услуг выберите пункт "Создание бизнеса", затем "Автоматическая регистрация ФЛП" и "Подать заявление". Заполните онлайн-форму на получение услуги: – предоставьте адрес регистрации и укажите гражданство;

– выберите виды экономической деятельности и тип налогообложения;

– уточните контактные данные. Заверьте заявление электронной подписью физического лица.

Кроме того, можно обратиться в ЦНАП по месту регистрации, однако услугу предоставляют в срок 24 часов и только в рабочие дни.

Что будет после регистрации ФЛП?

Если вы выбрали процедуру онлайн, ожидайте сообщение о результате в кабинете гражданина и на электронной почте.

Когда запись о регистрации ФЛП появится в Едином государственном реестре (ЕГР), выписку из него можно получить в течение двух рабочих дней по коду доступа, который также поступит на почту.

Важно! Выписка имеет юридическую силу, ее можно распечатать и пользоваться как любым другим документом.

К слову, услуга в Дии является абсолютно бесплатной, но определенных затрат может потребовать подготовка. Например, будущему предпринимателю может понадобиться консультация бухгалтера или юриста.