Как открыть ФЛП программисту в 2026 году: какую группу выбрать и сколько платить налогов

Программисты, которые работают напрямую с заказчиками или предоставляют услуги иностранным компаниям, часто регистрируют ФЛП. Это позволяет официально получать оплату за работу и самостоятельно уплачивать налоги.

Какую группу ФЛП выбрать программисту

Для IT-специалистов, работающих с компаниями в Украине и за рубежом, одним из наиболее распространенных вариантов является третья группа единого налога. Она позволяет предоставлять услуги различным заказчикам, в том числе иностранным юридическим лицам, при условии соблюдения требований упрощенной системы, сообщают в Приват24.

Вторая группа имеет ограничения в отношении заказчиков: оказывать услуги можно населению и плательщикам единого налога. Поэтому для программиста, который планирует работать напрямую с иностранными или украинскими компаниями на общей системе налогообложения, она, как правило, не подходит.

Обратите внимание! Перед регистрацией необходимо также оценить ожидаемый доход, характер услуг и то, потребуется ли работа с НДС.

Какие налоги платит ФЛП-программист в 2026 году

Налоговая нагрузка зависит от выбранной группы. В 2026 году минимальная зарплата в Украине составляет 8 647 гривен. Исходя из этой суммы рассчитывают минимальный ЕСВ и некоторые обязательные платежи.

ФЛП третьей группы без НДС уплачивает:

единый налог – 5% от полученного дохода;

военный сбор – 1% от дохода;

ЕСВ – не менее 1 902,34 гривны в месяц или 5 707,02 гривны за квартал, если нет законных оснований для освобождения от уплаты.

Если предприниматель выбирает третью группу с уплатой НДС, ставка единого налога составляет 3% от дохода, а НДС уплачивается в соответствии с правилами, предусмотренными налоговым законодательством.

Для ФЛП третьей группы предельный годовой доход в 2026 году составляет 10 091 049 гривен.

Важно! Если ФЛП не получал дохода, единый налог и военный сбор, которые рассчитываются как процент от дохода, за такой период не начисляются. Однако обязанность уплачивать ЕСВ зависит от конкретных обстоятельств и наличия законных льгот.

Какие КВЭДы нужны программисту

При регистрации ФЛП необходимо указать виды экономической деятельности – КВЭДы. Для программистов и других IT-специалистов могут подойти такие коды:

62.01 – компьютерное программирование;

62.02 – консультирование по вопросам информатизации;

62.03 – деятельность по управлению компьютерным оборудованием;

62.09 – прочая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем;

63.11 – обработка данных, размещение информации на веб-сайтах и связанная с ними деятельность.

Выбирать следует те КВЭДы, которые соответствуют реальной работе. Например, разработка программного обеспечения и тестирование, техническая поддержка, дизайн и управление IT-проектами могут относиться к разным видам деятельности. При необходимости в реестр можно добавить несколько кодов.

Как зарегистрировать ФЛП онлайн

Открыть ФЛП можно через портал "Дия". Для этого понадобится электронная подпись.

Процедура состоит из нескольких шагов:

Авторизуйтесь на портале "Дія". Найдите услугу автоматической регистрации ФЛП.

Заполните заявление. Укажите личные данные, адрес, выберите КВЭДы и систему налогообложения.

Подпишите заявление электронной подписью. После этого оно будет передано в Единый государственный реестр.

Проверьте результат регистрации. Уведомление поступит в личный кабинет и на электронную почту.

Убедитесь, что вас зарегистрировали в качестве плательщика единого налога. Для третьей группы налоговая служба должна внести сведения в соответствующий реестр. Статус можно проверить в электронном кабинете налогоплательщика.

По информации портала "Дия", подача заявления занимает ориентировочно 10 минут, а сама автоматическая регистрация происходит в течение минуты. В то же время внесение сведений в реестр и обработка налогового заявления могут потребовать дополнительного времени.

Обратите внимание! Подать документы также можно через государственного регистратора или ЦПАУ.

Нужно ли открывать отдельный счет для ФЛП

После регистрации предпринимателю следует открыть текущий счет для предпринимательской деятельности. Это поможет отделить расчеты с клиентами от личных финансов и упростит учет поступлений.

Счет можно открыть в банке, обслуживающем предпринимателей. Условия, тарифы и возможность получать валютные платежи зависят от конкретного учреждения.

Если программист работает с иностранными заказчиками, перед открытием счета стоит выяснить:

какие валюты поддерживает банк;

какие документы он может запросить для подтверждения поступлений;

сколько стоит обслуживание.

К слову, что еще в начале этого года сфера IT была одной из самых прибыльных в Украине. Эту и ряд других отраслей специалисты назвали самыми актуальными. Здесь важно то, что ИТ входит в число сфер, основанных на потребностях людей и бизнеса, и будет пользоваться спросом в течение длительного времени.