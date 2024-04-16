Индексация зарплат в 2024 году: что нужно знать

В 2024 году в Украине будет проведена индексация заработных плат. Она должна происходить во всех организациях, включая ФЛП, которые используют наемный труд.

Индексация обязательна

В 2024 году индексация заработных плат в Украине возобновляется после того, как было временно приостановлено действие Закона об индексации в 2023 году. Теперь, согласно новому бюджету на 2024 год, работодатели должны снова проводить индексацию зарплаты своих сотрудников.

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Согласно Постановлению Кабмина, индексация зарплат должна проводиться в обязательном порядке, а ее невыполнение приведет к штрафам и административной ответственности

Что ждет работодателя, который не будет индексировать зарплаты:

Финансовые штрафы: размер штрафа составит 10 минимальных зарплат за каждого работника.

Административная ответственность: штрафы от 510 до 1 700 гривен, а в случае повторного нарушения в течение года - от 1 700 до 5 100 гривен.

В частности, админответственность касается нарушений, связанных с зарплатами:

несовершеннолетних;

беременных женщин;

родителей-одиночек;

родителей, воспитывающих детей до 14 лет или детей-инвалидов.

Как проиндексируют зарплаты

Методика расчета индекса потребительских цен (ИПЦ), используемого для индексации, определена Порядком, утвержденным Постановлением Кабмина.

! Если индексация началась с января 2024 года и заработная плата не была повышена в январе, то базовым месяцем для расчета индексации является декабрь 2023 года. Если зарплата была повышена в январе, то базовый месяц для индексации перемещается на январь 2024 года.

В 2024 году зарплаты в Украине проиндексируются в случае, когда индекс потребительских цен превысит порог в 103%. Такая индексация будет влиять только на ту часть заработной платы, которая не превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц. В 2024 году этот показатель установлен на уровне 3 028 гривен.