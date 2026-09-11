Работать будут не все: как COMFY, Auchan, "Сильпо" и JYSK будут действовать в условиях "желтой тревоги"

Новые правила проведения воздушных тревог дают бизнесу больше возможностей для работы в условиях угрозы со стороны дронов. Однако у ритейлеров пока нет единого подхода: одни руководствуются решениями торговых центров, другие продолжают закрывать магазины при любом уровне опасности.

Что решили большие сети

После появления новой системы уровней воздушной угрозы большие сети начали определять, как именно будут работать их магазины, пишет "Интерфакс-Украина".

Решения больших ритейлеров различаются:

1. COMFY будет руководствоваться правилами ТРЦ

В COMFY пояснили, что для сети важным фактором является местоположение ее магазинов. Около 95% торговых точек работают в торговых центрах, поэтому компания учитывает решения администрации конкретного ТРЦ.

Если торговый центр примет решение о приостановке работы или эвакуации людей во время тревоги, магазин COMFY поступит аналогичным образом.

2. У Auchan уже есть исключение

В Auchan Украина сообщили, что сейчас во время воздушной тревоги продолжает работать только один гипермаркет – "Auchan Либедская" в столичном Ocean Plaza.

При этом сам торговый центр во время тревоги закрывается. Гипермаркет может оставаться открытым благодаря своему расположению на -1 этаже, где можно находиться во время опасности.

3. JYSK пока не меняет правила

В JYSK подход остается неизменным еще с 2022 года. Все магазины сети в Украине закрываются во время воздушной тревоги независимо от уровня угрозы.

Страновой директор сети в Украине Евгений Иваница отметил, что компания при этом продолжает инвестировать в создание укрытий возле отдельных магазинов, прежде всего в прифронтовых регионах.

4. "Сильпо" пока определяется

В Fozzy Group сообщили, что в настоящее время еще работают над решениями относительно режима работы во время желтого уровня угрозы.

Поэтому окончательный подход сетей "Сильпо", "Фора", THRASH! ТРАШ! и других к работе по новым правилам пока еще формируется.

Как работает новая система воздушных тревог

Новые правила были определены постановлением Кабинета Министров № 1092 от 4 сентября 2026 года. Документ делит воздушные угрозы на два уровня:

желтый – угроза со стороны дронов;

– угроза со стороны дронов; красный – ракетная или ракетно-дроновая угроза, а также массированная дроновая атака.

При желтом уровне бизнес может продолжать работу, если для персонала и посетителей имеется временное или постоянное укрытие.

Если укрытия нет, работа также может продолжаться по согласованию с трудовым коллективом, но такой формат разрешен лишь на ограниченный период – не дольше трех месяцев с момента вступления постановления в силу.

В то же время пребывание посетителей в заведениях во время желтого уровня происходит по их собственному усмотрению.

К слову, с 10 сентября 2026 года ряд киевских ТРЦ перешел на работу в соответствии с уровнями тревоги. Речь идет о DREAM, RETROVILLE, RIVER MALL и Victoria Gardens.

При желтом уровне они будут продолжать работать, а при красном – полностью прекратят работу и будут направлять людей в укрытия.

В то же время ЦУМ пока не переходит на работу в зависимости от цвета или уровня угрозы. Универмаг, как и раньше, закрывается во время воздушных тревог независимо от типа угрозы.