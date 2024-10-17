Групповые расходы больше не проблема: в Мопопо появилась новая опция

Делить чеки за развлечения компании долго и нудно больше не придется, ведь в Monobank появилась опция для групповых расходов, где каждый может оплатить свою часть средств сразу.

Что нового появилось в Mono

Сооснователь Monobank Олег Гороховский в своем телеграм-канале сообщил, что в приложении банка появились новые опции. Это касается расходов, которые теперь можно совершать группами.

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Олег Гороховский Украинский бизнесмен, соучредитель Monobank Есть услуги которые делают Моно особенным. Сегодня мы представляем одну из них.

Новая опция называется "Групповые расходы" (нажать "Перевести на карту"), благодаря которой компании друзей или коллег по работе оплачивать совместные развлечения станет удобнее.

Представьте: каждую пятницу вы ходите с коллегами в бильярд. Всегда кто-то один заплатит за все напитки, кто-то – за бронь стола, а кто-то – за кухню. Делить эти чеки между всеми, кто ел/пил/отдыхал, теперь очень просто. Вы создаете группу с контактами, потом добавляете туда расходы из вашей выписки или вводите их вручную и выбираете – кто из контактов сколько должен,

– объясняет банкир.

Обратите внимание! Раз в сутки можно отправить напоминание от Monobank всем, кто еще не вернул деньги.