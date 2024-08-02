НБУ прогнозирует рост зарплат в ближайшие годы

Конкуренция на рынке труда заставляет работодателей повышать зарплаты. По прогнозу НБУ, реальная зарплата украинцев, с учетом инфляции, превысит свой довоенный уровень в 2025 году.

Какими будут зарплаты в 2024 году

Ограниченное предложение рабочей силы сдерживает деятельность предприятий и замедляет экономическое восстановление.

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Однако, сложная ситуация на рынке труда способствует улучшению занятости, в частности через привлечение большего количества женщин, и стимулирует рост заработных плат.

По данным НБУ, в I квартале 2024 года реальные заработные платы выросли на 17,7% в годовом измерении. Высокие темпы роста зарплат сохранились и во II квартале. Это несмотря на ухудшение настроений и ожиданий бизнеса по изменению количества работников и расходов на оплату труда.

Усиление конкуренции за доступную рабочую силу, в том числе с зарубежными работодателями, и сохранение мягкой фискальной политики будут оставаться устойчивыми факторами роста зарплат в частном секторе и соответственно потребительского спроса. Ожидается, что реальные зарплаты превысят свой довоенный уровень в течение 2025 года и будут расти в дальнейшем,

– говорится в отчете НБУ.

Прогноз по росту зарплат

Согласно данным НБУ, в прошлом году средняя номинальная зарплата в Украине выросла на 17,7%, а реальная (с учетом инфляции) – на 3,7%.

НБУ прогнозирует следующие показатели роста зарплат:

в 2024 году номинальная зарплата увеличится на 16,1%, реальная – на 9,7%.

номинальная зарплата увеличится на 16,1%, реальная – на 9,7%. в 2025 году номинальная зарплата вырастет на 14,6%, реальная – на 5,8%.

номинальная зарплата вырастет на 14,6%, реальная – на 5,8%. в 2026 году номинальная зарплата вырастет на 8,7%, реальная – на 2,9%.

Из-за усиления конкуренции на рынке труда украинские работодатели вынуждены повышать заработные платы. Основной причиной повышения заработных плат является острый дефицит работников.