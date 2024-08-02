Якими будуть зарплати у 2024 році

Обмежена пропозиція робочої сили стримує діяльність підприємств і уповільнює економічне відновлення.

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Однак, складна ситуація на ринку праці сприяє покращенню зайнятості, зокрема через залучення більшої кількості жінок, та стимулює зростання заробітних плат.

За даними НБУ, в І кварталі 2024 року реальні заробітні плати зросли на 17,7% у річному вимірі. Високі темпи зростання зарплат збереглися і в ІІ кварталі. Це попри погіршення настроїв та очікувань бізнесу щодо зміни кількості працівників та витрат на оплату праці.

Посилення конкуренції за доступну робочу силу, у тому числі із закордонними роботодавцями, та збереження м’якої фіскальної політики залишатимуться стійкими чинниками зростання зарплат у приватному секторі та відповідно споживчого попиту. Очікується, що реальні зарплати перевищать свій довоєнний рівень протягом 2025 року та зростатимуть надалі,

– йдеться у звіті НБУ.

Прогноз щодо зростання зарплат

Згідно з даними НБУ, торік середня номінальна зарплата в Україні зросла на 17,7%, а реальна (з урахуванням інфляції) – на 3,7%.

НБУ прогнозує наступні показники зростання зарплат:

у 2024 році номінальна зарплата збільшиться на 16,1%, реальна – на 9,7%.

номінальна зарплата збільшиться на 16,1%, реальна – на 9,7%. у 2025 році номінальна зарплата зросте на 14,6%, реальна – на 5,8%.

номінальна зарплата зросте на 14,6%, реальна – на 5,8%. у 2026 році номінальна зарплата зросте на 8,7%, реальна – на 2,9%.

До слова! Через посилення конкуренції на ринку праці українські роботодавці змушені підвищувати заробітні плати. Основною причиною підвищення заробітних плат є гострий дефіцит працівників.