Это можно сделать онлайн: как быстро закрыть ФЛП

ФЛП лишается статуса предпринимателя от даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. И сделать это можно быстро – через Дию.

Как прекратить деятельность ФЛП через Дию?

Подать заявление на получение услуги по прекращению ФЛП можно несколькими способами: лично, через законного представителя, путем отправки документов по почте, или заполнив заявление на получение услуги онлайн, передает 24 Канал со ссылкой на Дию.

Интересно! У Государственном центре занятости отмечают, что для закрытия ФЛП необходимо подать заявление о прекращении предпринимательской деятельности к любому госрегистратору, поскольку на государственную регистрацию ФЛП не распространяется принцип территориальности.

В то же время получить услугу онлайн через Дию можно по следующим шагам:

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в кабинете гражданина.

Необходимая информация подтянется в заявление из ЕГР, а потому стоит проверить, правильная ли она, и подписать ее электронной подписью физического лица.

Заявление будет отправлено в ЕГР для прекращения деятельности ФЛП онлайн без участия регистратора, а информация о закрытии также поступит в налоговую службу.

Поэтому статус заявления можно проверить в кабинете гражданина в разделе "Услуги" – "Заказанные услуги". А сообщение о закрытии ФЛП появится в разделе "Обратите внимание" и будет отправлено по электронной почте.

Обратите внимание! Открыть ФЛП после прекращения деятельности можно в любое время, но здесь стоит учесть, что придется подать заявление на новую регистрацию. Дело в том, что восстановить закрытый ФЛП уже невозможно.

Нужно ли платить долги после закрытия ФЛП?