Отель "Украина" в центре Киева выставят на продажу - какова начальная цена объекта в сердце страны

О продаже гостиницы "Украина" в частные руки шла речь уже давно. После проведения аудита процесс стал еще на один шаг ближе к воплощению.

Цена гостиницы в сердце страны

Как сообщил глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль, оценка стоимости гостиницы "Украина" уже проведена. Его планируют выставить на аукцион летом 2024 года.

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Мы уже завершили процедуру оценки отеля – это 1,04 миллиарда гривен без НДС. Готовимся сейчас к аукциону, который планируем в конце лета – возможно, даже зайдем в третий квартал,

– рассказал Коваль.

Сейчас отель функционирует несколько лучше, чем в прошлом году. Увеличился поток посетителей, также возросло количество проведения конференций – минимум 15 в месяц.

Отелем уже начали интересоваться крупные игроки рынка. В приобретении объекта заинтересованы даже иностранные инвесторы, которые уже попросили его техническую документацию.

Более того, иностранцы рассматривают этот отель как перспективную "пятерку" (на сегодня он имеет 4 звезды),

– добавил глава Фонда госимущества.

Что касается доли другого крупного столичного объекта – ТРЦ Ocean Plaza, которая принадлежала россиянину Аркадию Ротенбергу – то ее выставят на продажу во втором полугодии 2024 года. Всего в списке на большую приватизацию уже есть 19 объектов.