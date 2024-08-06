На какие пенсии могут рассчитывать работающие пенсионеры

Пенсионеры могут продолжать работать, даже после выхода на заслуженный отдых. Трудоустройство прямо влияет на размер пенсионных выплат.

Какие выплаты работающих пенсионеров

Работающие пенсионеры получают выплаты, аналогичные пенсиям неработающих. Исключением являются надбавки, предоставляемые только после того, как лицо перестает работать.

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Пенсия работающего лица не подлежит перерасчету, вследствие роста прожиточного минимума. Также не стоит забывать, что на пенсионную выплату влияет количество приобретенного стажа. Увеличивать этот показатель гражданин может и после выхода на заслуженный отдых.

Какие сейчас пенсии у украинцев

В 2024 году пенсии украинцев выросли. Средняя пенсионная выплата работающих пенсионеров, по состоянию на 1 июля, составляет 6 216,20 гривны.

Средняя пенсионная выплата в Украине сейчас – 5 816,62 гривны. Наибольшее количество украинцев – 26,14% имеет пенсию меньше чем 3 тысячи гривен. У остальных пенсионеров эта выплата такая: