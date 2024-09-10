Зарплаты украинцев продолжают расти: какие специалисты получают больше всего

Работодатели вынуждены повышать зарплаты из-за сложной ситуации на рынке труда. Количество высококвалифицированных специалистов сильно уменьшилось, в частности, из-за оттока населения за границу.

У кого больше всего выросли зарплаты

Во втором квартале 2024 года средняя зарплата в Украине выросла на 22,1%. Вследствие этого она увеличилась до 20 964 гривен.

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При этом, есть специальности где платят зарплату более чем в 2 раза больше. К таким относятся финансисты и айтишники.

В каких отраслях самые высокие зарплаты:

в сфере "Информация и телекоммуникации" зарплата увеличилась на 37,1% и достигла в среднем 50 188 гривен.

"Финансовая и страховая деятельность" – зарплата выросла на 21,6% – 39 890 гривен.

"Профессиональная, научная и техническая деятельность" – увеличилась на 23,7% – 28 300 гривен.

"Государственное управление и оборона" – выросла на 24,4% – 27 285 гривен.

В то же время самые низкие зарплаты в сфере образования. За год выплаты в этой области увеличились на 15,7%. Средняя заработная плата педагогов достигла 15 076 гривен.