Укроборонпром попал в топ-50 оборонных компаний мира
Источник:Александр Камышин
Укроборонпром впервые попал в топ-50 мировых оборонных компаний. Этот рейтинг составляет ежегодно Defense News.
Как развивается оборонная промышленность Украины
Укроборонпром в этом году занял 49 место. За год компания "перепрыгнула" 16 ступенек.
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Еще в 2023 году Укроборонпром занимал 65 место. По словам министра Александра Камышина, именно украинская компания растет быстрее всех участников рейтинга.
Цель всей украинской оборонки одна – производить как можно больше оружия для Сил обороны, производить его как можно быстрее и максимально качественно, адаптироваться и модернизироваться ежеминутно, чтобы сохранить жизнь наших воинов и сделать всех россиян, которые вторглись на нашу землю, хорошими русскими.
Выручка Укроборонпрома за 2023 год выросла на 72%, она достигла 2,2 миллиарда долларов. Камышин отмечает, что в 2024 году украинская компания держит темп.
Конечно, ни один рейтинг не является нашей целью сегодня, и вызвано это бурное развитие, к сожалению, критической необходимостью,
– отмечает министр.