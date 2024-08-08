Укроборонпром попал в топ-50 оборонных компаний мира

Укроборонпром впервые попал в топ-50 мировых оборонных компаний. Этот рейтинг составляет ежегодно Defense News.

Как развивается оборонная промышленность Украины

Укроборонпром в этом году занял 49 место. За год компания "перепрыгнула" 16 ступенек.

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Еще в 2023 году Укроборонпром занимал 65 место. По словам министра Александра Камышина, именно украинская компания растет быстрее всех участников рейтинга.

Александр Камышин Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Цель всей украинской оборонки одна – производить как можно больше оружия для Сил обороны, производить его как можно быстрее и максимально качественно, адаптироваться и модернизироваться ежеминутно, чтобы сохранить жизнь наших воинов и сделать всех россиян, которые вторглись на нашу землю, хорошими русскими.

Выручка Укроборонпрома за 2023 год выросла на 72%, она достигла 2,2 миллиарда долларов. Камышин отмечает, что в 2024 году украинская компания держит темп.

Конечно, ни один рейтинг не является нашей целью сегодня, и вызвано это бурное развитие, к сожалению, критической необходимостью,

– отмечает министр.

В 2022 году Украина занимала 89 место, имея выручку – 754,57 миллиона.