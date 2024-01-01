Сколько можно получать в McDonald's: как сосчитать зарплату в любом ресторане Украины

Компания McDonald's предоставила возможность сосчитать возможный заработок для потенциальных кандидатов. Воспользоваться специальным калькулятором может любой желающий.

Киев

В столице работа в дневные смены может принести 15 142 гривны в месяц, если работать в любое время. Частичная занятость изменениями по 4 часа принесет всего 1 468 гривен.

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Ночные изменения оцениваются значительно выше, месячная зарплата может составить около 20 тысяч гривен. Речь идет о нормированных компанией рабочих часах.

Львов

Все суммы указаны с учетом уплаты налогов. Работа в McDonald's – это официальное трудоустройство, поэтому калькулятор учитывает этот параметр.

В городе Лева дневные изменения могут принести зарплату в 13 747 гривен. Если выбрать ночные смены, то зарплата составит примерно 17871 гривну. Как видим, показатели несколько ниже, чем в Киеве.

Частичная занятость с 4-часовыми изменениями позволит заработать почти 1400 гривен.

Днепр

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

В Днепре зарплата при дневных изменениях составит 13 747 гривен – так же, как и во Львове. Зарплата при ночных сменах будет на уровне 17 800 гривен. Как видим, зарплата в крупных областных центрах примерно одного уровня, несколько выше показатели только в Киеве.

Винница

В Виннице дневная зарплата составит 12 550 гривен. Такой же показатель в Черкассах, Житомире и других меньших областных центрах. Что касается ночной смены, то в этом случае за месяц можно заработать около 16 300 гривен.

Как сосчитать зарплату в McDonald's самостоятельно

Для расчета можно воспользоваться специальным калькулятором на сайте компании. Для получения показателя нужно выбрать город и удобное время работы.