Первая картина написанная роботом была продана за 1 миллион долларов

На аукционе продали первую художественную работу человекоподобного робота. Конечная стоимость картины превысила 1 миллион долларов.

Что известно о художественных произведениях человекоподобного робота

Первая картина человекоподобного робота – это портрет известного английского математика Алана Тьюринга. Автором художественного произведения является Ai-Da, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Интересно! Алан Тьюринг – это математик и один из первых ученых, который заговорил об использовании ИИ еще в середине прошлого века.

Продажа картины состоялась на аукционе Sotheby's в минувший четверг. Общий размер проданного полотна – 2,2 метра. Во время аукциона бело сделано 27 ставок, картина ушла с молотка за 1,32 миллиона долларов.

Как выглядят картины от человекоподобного робота / Photograph: Sotheby's/EPA