Первая картина написанная роботом была продана за 1 миллион долларов
На аукционе продали первую художественную работу человекоподобного робота. Конечная стоимость картины превысила 1 миллион долларов.
Что известно о художественных произведениях человекоподобного робота
Первая картина человекоподобного робота – это портрет известного английского математика Алана Тьюринга. Автором художественного произведения является Ai-Da, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
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Интересно! Алан Тьюринг – это математик и один из первых ученых, который заговорил об использовании ИИ еще в середине прошлого века.
Продажа картины состоялась на аукционе Sotheby's в минувший четверг. Общий размер проданного полотна – 2,2 метра. Во время аукциона бело сделано 27 ставок, картина ушла с молотка за 1,32 миллиона долларов.
Как выглядят картины от человекоподобного робота / Photograph: Sotheby's/EPA
Что известно о роботе Ai-Da?
Робот-гуманоид Ai-Da был создан в 2018 году. Разработкой занимался специалист по современному искусству Эйданом Меллером в сотрудничестве с Engineered Arts. Ai-Da была создана в виде Ады Лавлейс (женщины, считающейся первым программистом в мире).
Стоит заметить, что этот робот нарисовал не одну картину. В частности, в 2022 году Ai-Da написала портреты Пола Маккартни, Даяны Росс и Билли Айлиш.