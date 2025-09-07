Самые дорогие компании мира: кто возглавляет рейтинг по капитализации и прибыли
- Крупнейшие компании мира по рыночной капитализации: NVIDIA, Microsoft, Apple, Alphabet и Amazon.
- А компания с самыми высокими доходами, лидирующая в рейтинге, – Saudi Aramco.
Компании США удерживают первенство в мире по рыночной капитализации – это и Apple, и Microsoft, и Amazon. Зато рейтинг по прибыли возглавляет компания Саудовской Аравии.
Какие компании являются крупнейшими по рыночной капитализации?
На первом месте расположилась компания NVIDIA, которая является производителем графических процессоров, видеоадаптеров под торговыми марками Riva TNT и GeForce, передает 24 Канал со ссылкой на CompaniesMarketCap.
Читайте также ЕС оштрафовал Google почти на 3 миллиарда евро: Трамп взялся за угрозы
- Компания NVIDIA составляет с 4,06 триллионами долларов рыночной капитализации.
- На втором месте по рыночной капитализации является компания Microsoft, являющаяся один из крупнейших разработчиков программного обеспечения и аппаратного обеспечения в мире, – 3,60 триллиона долларов.
- Далее следует компания Apple – корпорация, проектирует и разрабатывает бытовую электронику, программное обеспечение и онлайн-сервисы – где рыночная капитализация составляет 3,55 триллиона долларов.
- Четвертое место принадлежит Alphabet, международный конгломерат и холдинговая компания, крупнейшая дочерняя компания Google, – 2,84 триллиона долларов.
- Замыкает пятерку компания Amazon (корпорация, которая специализируется на онлайн-торговле, облачных вычислениях и цифровых услугах) с рыночной капитализацией в 2,47 триллиона долларов.
Что такое рыночная капитализация
Этот показатель показывает сколько стоит та или иная компания на фондовом рынке. Дело в том, что чем больше капитализация – тем стабильнее компания в глазах инвесторов. А рейтинг по рыночной капитализации показывает место компании среди других публичных компаний.
В каких компаниях самые высокие доходы?
Несмотря на рейтинг по рыночной капитализации, список компаний по прибыли несколько отличается, а именно:
- Возглавляет рейтинг компания Saudi Aramco с доходами в 193,21 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем среди первых 5 компаний.
- Далее расположена компания Alphabet (Google) с показателем в 140,07 миллиарда долларов.
- Третье место – Apple с прибылью в 130,21 миллиарда долларов.
- Следующей идет Microsoft – 123,62 миллиарда долларов.
- А на пятом месте есть NVIDIA – почти 101 миллиард долларов.
Какие компании из столицы Украины являются самыми прибыльными?
- Еще в конце мая этого года в топ крупнейших по объемам доходов со столичной регистрацией входили такие компании, как "Д.Трейдинг" с доходами в более 215 миллиардов гривен в год, далее располагалась в рейтинге компания Энергоатом с 207 миллиардами гривен, а также "Нафтогаз Украины" с 157 миллиардами гривен.
- Больше всего компании из рейтинга работают в таких сферах, как телекоммуникации и банковская деятельность.
- Зато среди компании, которые дают больше всего рабочих мест в Украине, есть "Укрзализныця", которая уже 4 год подряд лидирует в этом списке. Второе место занимает сеть АТБ-Маркет, а третье – Газораспределительные сети Украины.