Компании США удерживают первенство в мире по рыночной капитализации – это и Apple, и Microsoft, и Amazon. Зато рейтинг по прибыли возглавляет компания Саудовской Аравии.

Какие компании являются крупнейшими по рыночной капитализации?

На первом месте расположилась компания NVIDIA, которая является производителем графических процессоров, видеоадаптеров под торговыми марками Riva TNT и GeForce, передает 24 Канал со ссылкой на CompaniesMarketCap.

Компания NVIDIA составляет с 4,06 триллионами долларов рыночной капитализации.

составляет с 4,06 триллионами долларов рыночной капитализации. На втором месте по рыночной капитализации является компания Microsoft , являющаяся один из крупнейших разработчиков программного обеспечения и аппаратного обеспечения в мире, – 3,60 триллиона долларов.

, являющаяся один из крупнейших разработчиков программного обеспечения и аппаратного обеспечения в мире, – 3,60 триллиона долларов. Далее следует компания Apple – корпорация, проектирует и разрабатывает бытовую электронику, программное обеспечение и онлайн-сервисы – где рыночная капитализация составляет 3,55 триллиона долларов.

– корпорация, проектирует и разрабатывает бытовую электронику, программное обеспечение и онлайн-сервисы – где рыночная капитализация составляет 3,55 триллиона долларов. Четвертое место принадлежит Alphabet , международный конгломерат и холдинговая компания, крупнейшая дочерняя компания Google, – 2,84 триллиона долларов.

, международный конгломерат и холдинговая компания, крупнейшая дочерняя компания Google, – 2,84 триллиона долларов. Замыкает пятерку компания Amazon (корпорация, которая специализируется на онлайн-торговле, облачных вычислениях и цифровых услугах) с рыночной капитализацией в 2,47 триллиона долларов.

Что такое рыночная капитализация Этот показатель показывает сколько стоит та или иная компания на фондовом рынке. Дело в том, что чем больше капитализация – тем стабильнее компания в глазах инвесторов. А рейтинг по рыночной капитализации показывает место компании среди других публичных компаний.

В каких компаниях самые высокие доходы?

Несмотря на рейтинг по рыночной капитализации, список компаний по прибыли несколько отличается, а именно:

Возглавляет рейтинг компания Saudi Aramco с доходами в 193,21 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем среди первых 5 компаний.

Далее расположена компания Alphabet (Google) с показателем в 140,07 миллиарда долларов.

Третье место – Apple с прибылью в 130,21 миллиарда долларов.

Следующей идет Microsoft – 123,62 миллиарда долларов.

А на пятом месте есть NVIDIA – почти 101 миллиард долларов.

Какие компании из столицы Украины являются самыми прибыльными?