Компанії США утримують першість у світі за ринковою капіталізацією – це і Apple, і Microsoft, і Amazon. Натомість рейтинг за прибутками очолює компанія Саудівської Аравії.

Які компанії є найбільшими за ринковою капіталізацією?

На першому місці розташувалася компанія NVIDIA, яка є виробником графічних процесорів, відеоадаптерів під торговими марками Riva TNT та GeForce, передає 24 Канал з посиланням на CompaniesMarketCap.

Компанія NVIDIA становить з 4,06 трильйонами доларів ринкової капіталізації.

становить з 4,06 трильйонами доларів ринкової капіталізації. На другому місці за ринковою капіталізацією є компанія Microsoft , що є один з найбільших розробників програмного забезпечення та апаратного забезпечення у світі, – 3,60 трильйона доларів.

, що є один з найбільших розробників програмного забезпечення та апаратного забезпечення у світі, – 3,60 трильйона доларів. Далі йде компанія Apple – корпорація, що проєктує та розробляє побутову електроніку, програмне забезпечення й онлайн-сервіси – де ринкова капіталізація становить 3,55 трильйона доларів.

– корпорація, що проєктує та розробляє побутову електроніку, програмне забезпечення й онлайн-сервіси – де ринкова капіталізація становить 3,55 трильйона доларів. Четверте місце належить Alphabet , міжнародний конгломерат та холдингова компанія, найбільша дочірня компанія Google, – 2,84 трильйона доларів.

, міжнародний конгломерат та холдингова компанія, найбільша дочірня компанія Google, – 2,84 трильйона доларів. Замикає п'ятірку компанія Amazon (корпорація, яка спеціалізується на онлайн-торгівлі, хмарних обчисленнях та цифрових послугах) з ринковою капіталізацією в 2,47 трильйона доларів.

Що таке ринкова капіталізація Цей показник показує скільки коштує та чи інша компанія на фондовому ринку. Річ у тім, що чим більша капіталізація – тим стабільніша компанія в очах інвесторів. А рейтинг за ринковою капіталізацією показує місце компанії серед інших публічних компаній.

У яких компаніях найвищі прибутки?

Попри рейтинг за ринковою капіталізацією, список компаній за прибутками дещо відрізняється, а саме:

Очолює рейтинг компанія Saudi Aramco з прибутками в 193,21 мільярда доларів, що є найвищим показником серед перших 5 компаній.

Далі розташована компанія Alphabet (Google) з показником в 140,07 мільярда доларів.

Третє місце – Apple з прибутками в 130,21 мільярда доларів.

Наступною йде Microsoft – 123,62 мільярда доларів.

А на п'ятому місці є NVIDIA – майже 101 мільярд доларів.

Які компанії зі столиці України є найприбутковішими?