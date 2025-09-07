Найдорожчі компанії світу: хто очолює рейтинг за капіталізацією та прибутками
- Найбільші компанії світу за ринковою капіталізацією: NVIDIA, Microsoft, Apple, Alphabet та Amazon.
- А компанія з найвищими прибутками, що лідерує в рейтингу, – Saudi Aramco.
Компанії США утримують першість у світі за ринковою капіталізацією – це і Apple, і Microsoft, і Amazon. Натомість рейтинг за прибутками очолює компанія Саудівської Аравії.
Які компанії є найбільшими за ринковою капіталізацією?
На першому місці розташувалася компанія NVIDIA, яка є виробником графічних процесорів, відеоадаптерів під торговими марками Riva TNT та GeForce, передає 24 Канал з посиланням на CompaniesMarketCap.
- Компанія NVIDIA становить з 4,06 трильйонами доларів ринкової капіталізації.
- На другому місці за ринковою капіталізацією є компанія Microsoft, що є один з найбільших розробників програмного забезпечення та апаратного забезпечення у світі, – 3,60 трильйона доларів.
- Далі йде компанія Apple – корпорація, що проєктує та розробляє побутову електроніку, програмне забезпечення й онлайн-сервіси – де ринкова капіталізація становить 3,55 трильйона доларів.
- Четверте місце належить Alphabet, міжнародний конгломерат та холдингова компанія, найбільша дочірня компанія Google, – 2,84 трильйона доларів.
- Замикає п'ятірку компанія Amazon (корпорація, яка спеціалізується на онлайн-торгівлі, хмарних обчисленнях та цифрових послугах) з ринковою капіталізацією в 2,47 трильйона доларів.
Що таке ринкова капіталізація
Цей показник показує скільки коштує та чи інша компанія на фондовому ринку. Річ у тім, що чим більша капіталізація – тим стабільніша компанія в очах інвесторів. А рейтинг за ринковою капіталізацією показує місце компанії серед інших публічних компаній.
У яких компаніях найвищі прибутки?
Попри рейтинг за ринковою капіталізацією, список компаній за прибутками дещо відрізняється, а саме:
- Очолює рейтинг компанія Saudi Aramco з прибутками в 193,21 мільярда доларів, що є найвищим показником серед перших 5 компаній.
- Далі розташована компанія Alphabet (Google) з показником в 140,07 мільярда доларів.
- Третє місце – Apple з прибутками в 130,21 мільярда доларів.
- Наступною йде Microsoft – 123,62 мільярда доларів.
- А на п'ятому місці є NVIDIA – майже 101 мільярд доларів.
Які компанії зі столиці України є найприбутковішими?
Ще наприкінці травня цього року до топу найбільших за обсягів доходів зі столичною реєстрацією входили такі компанії, як "Д.Трейдінг" з доходами в понад 215 мільярдів гривень за рік, далі розташовувалася в рейтингу компанія Енергоатом з 207 мільярдами гривень, а також "Нафтогаз України" з 157 мільярдами гривень.
Найбільше компанії з рейтингу працюють в таких сферах, як телекомунікації та банківська діяльність.
Натомість серед компанії, які дають найбільше робочих місць в України, є "Укрзалізниця", яка вже 4 рік поспіль лідерує у цьому списку. Друге місце займає мережа АТБ-Маркет, а третє – Газорозподільчі мережі України.