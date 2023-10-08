Блокнот, фокус, делегирование: какие привычки успешных людей следует перенять каждому

Привычки – это то, что обычно определяет результат больше, чем усилие и талант. Всплески мотивации временные, а долгосрочные перспективы определяют наши повседневные действия, к которым мы возвращаемся снова и снова.

Когда речь заходит об успешных бизнесменах, всегда можно заметить, что в их жизни часто присутствуют привычки, которые они превратили в своеобразные ритуалы. 24 Канал рассказывает о нескольких полезных лайфхаках, которые могут пригодиться каждому.

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Измерять время в минутах

Время – это наиболее ценный ресурс, который есть в распоряжении каждого из нас. Очень глупо измерять его большими блоками, ведь это повлияет на эффективность и заставит растягивать задачи, которые можно выполнить значительно быстрее.

Каждый день состоит из 1440 минут и с таким базовым подходом вы сможете не только планировать время гораздо эффективнее, но и успевать закрывать больше дел. Сначала будет необычно, но поверьте: с внедрением этого навыка в жизнь претерпевает кардинальные трансформации.

Правильные привычки – основа успеха​ / Фото Unsplash

Важных задач действительно мало

Когда мы начинаем заводить списки дел, сразу строим нереалистичные планы из десятков задач на каждый день. Очевидно, что список невыполненного растет чуть ли не в геометрической прогрессии, что очень сильно сказывается на мотивации.

Успешные люди понимают, что действительно важных дел очень мало, но они обеспечивают основной результат. Именно на них нужно сфокусироваться, а не тратить энергию на то, чтобы радоваться обилию выполненных пунктов из списка дел.

Идеи нужно фиксировать

Старт нового дела – это постоянное движение, множество задач и непрерывная коммуникация. Поэтому так важно, чтобы авто, в котором вы проводите весомую часть рабочего дня, способствовало производительности. Понимая это, Škoda Octavia предлагает современные ассистенты движения, повышенный уровень защиты, современную мультимедийную систему, беспроводное подключение телефона и ряд других опций расширяющих привычные возможности С-класса. Этот автомобиль обеспечивает уверенность как на дороге, так и бизнес-процессах.

На протяжении дня у нашей головы возникает множество крутых идей или интересных мыслей, однако, ложась спать, мы не помним даже маленькой их части. Обычный блокнот или блокнот в смартфоне помогут фиксировать все то, что позволит вам расти и улучшаться.

Ричард Брэнсон уверял, что не смог бы создать Virgin без блокнота, всегда при нем. Какую опцию выбрать – бумажную или электронную – вы должны решить сами, но не позволяйте хорошим мыслям и идеям убегать от вас.

Без делегирования масштабы невозможны

Каким бы гуру производительности вы ни были, без умения и возможности делегировать текущие дела и задачи о покорении вершин можете забыть. Умение дать задание и оценить качество его выполнения вы просто должны превратить в один из повседневных навыков.

Очевидно, что разбираться во всем на уровне профессионала вы не будете, но, делегируя задачи, вы должны понимать алгоритм его выполнения и представлять желаемый результат. Такой подход гарантирует, что вы ошибетесь с выбором работника и не будете делать все своими силами.