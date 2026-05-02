Украинцы в панике, но не все: какие профессии не боятся ИИ – исследования

Страх потерять работу из-за развития искусственного интеллекта постепенно распространяется в мире, но в Украине ситуация выглядит сдержаннее. Лишь каждый пятый украинец переживает из-за искусственного интеллекта, но в отдельных профессиях тревоги почти нет.

Боятся ли украинцы потерять работу из-за искусственного интеллекта?

По результатам исследования, только 21% опрошенных признались, что переживают из-за автоматизации и ИИ, пишет Work.ua.

Большинство украинцев пока не воспринимают это как серьезную угрозу – в значительной степени из-за других вызовов, связанных с войной. В то же время те, кто волнуется, часто не имеют четкого плана, как адаптироваться к изменениям на рынке труда.

Почему это важно? Мир активно обсуждает автоматизацию и замену людей алгоритмами, но в Украине этот страх пока не доминирует из-за других экономических факторов и факторов безопасности.

Какие профессии пытаются овладеть новыми навыками?

Уровень тревоги сильно зависит от профессии. Чаще всего пытаются "подстраховаться" и осваивают новые навыки представители сфер:

IT, компьютеры и интернет – 14%;

медиа, издательство – 13%;

маркетинг и PR – 10%;

финансы и банковская сфера – 9%.

Именно эти направления больше всего испытывают потенциальное влияние автоматизации. Зато есть профессии, где уровень тревоги минимальный. Меньше всего занимаются автоматизацией: юристы – 52% не видят угрозы, медики – 51%.

А еще часть респондентов вообще уверена в своей "незаменимости". Среди них:

педагоги и топ-менеджеры – 48%;

гостинично-ресторанная сфера – 47%;

строители – 45%;

транспортная отрасль – 44%.

Что это значит? Результаты показывают интересную тенденцию: сферы, где много рутинных или цифровых процессов, больше волнуются. Зато профессии, связанные с людьми, физической работой или сложными решениями – значительно спокойнее.

Итак, несмотря на глобальный хайп вокруг ИИ, большинство украинцев пока не видят в нем прямой угрозы. Но те профессии, что уже сталкиваются с автоматизацией, начинают адаптироваться быстрее других.

Какие профессии не заменит ИИ?

Билл Гейтс говорит, что искусственный интеллект уже активно меняет рынок труда, автоматизируя рутинные процессы и помогая бизнесу работать быстрее. В то же время технологии пока не способны полностью заменить человеческий опыт, интуицию и креативность в ключевых сферах, пишет Lad Вible.

Следующие профессии останутся востребованными:

1. Программисты и разработчики

Хотя современные алгоритмы уже могут писать код, этого недостаточно для создания сложных систем. Люди нужны для контроля, исправления ошибок и развития самих инструментов искусственного интеллекта. Фактически, программисты управляют технологиями, а не наоборот.

2. Биологи

В медицине и науке ИИ хорошо работает с анализом данных, но не способен генерировать принципиально новые идеи. Именно люди формируют гипотезы, проводят исследования и делают прорывные открытия. Технологии здесь – лишь инструмент, а не двигатель.

3. Энергетики и инженеры отрасли

Управление энергетической системой – сложный процесс, который требует опыта и быстрых решений в критических ситуациях. От традиционной энергетики к "зеленой" – полностью автоматизировать эти процессы пока невозможно.

Какие профессии будут самые дефицитные и ценные?

В первую очередь будут обращать внимание на отдельных людей. Об этом рассказала руководитель People Advisory Services компании EY Ukraine Ольга Горбановская, пишет УНИАН.

На первое место выходят специалисты, которые способны "сшивать" мир технологий и людей. Речь идет не просто об ИТ-специалистах, а о тех, кто помогает людям быстрее адаптироваться к изменениям и эффективно использовать новые инструменты.

Ольга Горбановская Руководитель People Advisory Services EY Ukraine Это инерция людей по освоению новых технологий. И хотя интуитивно хочется двигаться туда быстрее, это сопротивление людям не дает осуществлять это движение. Поэтому профессии, которые позволят быстрее учить и уменьшать сопротивление людей новым технологиям, будут номер один

Вторым важным направлением становится архитектура рабочей среды. Речь идет о создании таких условий, в которых бизнес строится вокруг человека – его опыта, потребностей и эффективности.

Это архитектура рабочего места, архитектура рабочих процессов и архитектура технологических платформ, которые позволяют вокруг опыта человека построить операционную модель бизнеса. Это цели, стратегия бизнеса, рабочие процессы, технологии и люди,

– объяснила Горбановская.

Еще одним ключевым направлением, которое стремительно набирает вес, являются биотехнологии. Демографические изменения и старение населения делают этот сектор критически важным.

