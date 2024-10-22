Кабмин хочет вернуть проверки для бизнеса, которые были отменены в начале полномасштабной войны
Источник:ФПУ
Кабмин планирует возвращение проверок бизнеса, относительно соблюдения законодательных требований о труде. Они были отменены еще в марте 2022 года.
Что означает для бизнеса проведение таких проверок
Проект постановления правительства сейчас размещен на сайте ФПУ. Решение еще не принято, продолжаются соответствующие обсуждения.
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Принятие этого акта обеспечит защиту прав работников, будет способствовать борьбе с теневой экономикой, повышению уровня социальных гарантий и созданию условий для честной и здоровой конкуренции среди работодателей,
– сообщается в пояснительной записке к этому проекту.
Если решение будет принято, восстановлены будут следующие меры государственного контроля:
- проверка достоверности учета труда, выполняемого работником;
- учета расходов, осуществляемых для оплаты труда;
- соблюдения законодательных требований, относительно оформления работника (с целью выявления неоформленных трудовых отношений).
Обратите внимание! Во время войны эти проверки должны быть осуществлены по решению Государственной службы по вопросам труда. В то же время, порядок проведения таких мероприятий определяет именно Кабмин.