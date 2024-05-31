Санкции для российских олигархов будут продолжаться в дальнейшем

Список российских олигархов, которые попадают под европейские ограничения, постоянно обновляется. Кроме того, в Евросоюзе заверили, что все, кто попал в санкционный список ранее, будут оставаться под давлением в дальнейшем.

Российские олигархи останутся под давлением санкций

Как отметил спецпредставитель Евросоюза по вопросам санкций Дэвид О'Салливан, Евросоюз продолжит санкционное давление на российских олигархов, ведь такие меры показывают эффективность.

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Для немалого количества российских олигархов в санкционных списках Евросоюза применены ограничения: это арест активов, в частности недвижимость, дома, яхты и т.д., замораживание банковских счетов, а также, лишение возможности получать прибыль от компаний.

Я имею в виду, что это уже сделано. Мы постоянно обновляем список. Мы, конечно, вводим санкции против многих субъектов в России, которые участвуют в войне, или в военном аспекте, или через экономическую поддержку. И это непрерывный процесс,

– сообщил Дэвид О'Салливан.

Какие санкции ЕС против России

С марта 2014 года Европа вводит ограничительные меры в отношении России в ответ на оккупацию Крыма.

С началом полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году было введено уже 13 пакетов санкций.

Меры в первую очередь призваны ослабить экономическую базу России, а именно – лишив ее важнейших технологий и рынков и значительно ограничив ее способность вести войну.

Какие тарифы на зерновые продукты из России

На сегодня к более чем 2 тысячам физических и юридических лиц, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, применены ограничительные меры Евросоюза.

Как сообщили в Совете ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе, в Евросоюзе ввели тарифы на зерновые продукты из России. Они вступят в силу с 1 июля 2024 года. Нужно добавить, что такие ограничения помогут предотвращать дестабилизацию зернового рынка Европы.

Постановление повышает импортные тарифы на зерновые, масличные и производные продукты, а также на гранулы из свекольного жома и сушеный горох из Российской Федерации, а также из Республики Беларусь, за которые сейчас импортеры не платят или платят низкие пошлины. Кроме того, эти товары будут лишены доступа к тарифным квотам Союза,

– сказал министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем.

В то же время вице-президент Еврокомиссии по вопросам экономики Валдис Домбровскис отметил, что санкции против этих товаров пока не обсуждаются.

Сейчас мы обсуждаем возможности применения высоких тарифов к определенным российским товарам,

– заявил Домбровскис.

Чиновник добавляет, что на сегодня уже существует значительная степень торгового разрыва между Евросоюзом и Россией. Впрочем они готовы изучать новые возможности.