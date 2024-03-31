Размер компенсационных выплат работодателям увеличится с 1 апреля – о какой сумме идет речь

Уже с 1 апреля меняется сумма не только минимальной зарплаты. Работодатели также могут рассчитывать на более высокие суммы компенсаций.

Рост компенсаций для работодателей

Как сообщили в Государственной службе занятости, в связи с повышением минимальной зарплаты возрастет ставка всех выплат, которые к ней привязаны. В частности, это повлияет и на размер компенсаций работодателям.

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Трудоустройство людей с инвалидностью, участников боевых действий, тех кому до наступления права на пенсию по возрасту осталось не более 5 лет и граждан, которые находятся в статусе зарегистрированного безработного более 1 месяца, позволит получить компенсацию в размере 8 тысяч гривен. Продолжительность выплаты – 6 месяцев за каждый нечетный месяц работы такого работника.

Трудоустройство молодежи при регистрации безработного позволяет получить компенсацию в размере 4 тысяч гривен. Срок выплаты тот же – 6 месяцев за каждый нечетный месяц работы работника.

Самая большая компенсация – за трудоустройство ВПО по направлению Центра занятости – 16 тысяч гривен в течение 6 месяцев, для лиц, имеющих дополнительные гарантии в трудоустройстве 12 месяцев, за каждый нечетный месяц.

Компенсация за трудоустройство ВПО составит 8 тысяч в течение 3 месяцев, зарегистрированных безработных с дополнительными гарантиями трудоустройства – 3 520 гривен в течение 12 месяцев.

Помощь по частичной безработице в расчете на одного работника или ФЛП вырастет до 4 тысяч гривен. Продолжительность такой помощи составляет не более 180 календарных дней суммарно в течение 36 месяцев.