Укрпочта меняет тарифы: что изменит для клиентов уже с 1 ноября

Впервые через два года Укрпочта приняла решение пересмотреть тарифы. Прежде всего, это касается крайне популярной услуги.

Новые тарифы на подписку газет

В Укрпочте сообщили, что уже с 1 ноября будут действовать новые тарифы на подписку газет. Кроме того, подписчикам придется платить за доставку прессы.

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Ранее стоимость подписки рассчитывалась от веса и объема издания, также в формулу было включено количество выходов газеты или журнала на минимальный срок подписки. Теперь цена будет фиксированной и зависит от масштабов распространения медиа.

Подписка местной прессы будет стоить 4 гривны, общегосударственной – 5 гривен. Новые тарифы на подписку – не прихоть компании, а необходимость соответствовать рыночным условиям. В частности, речь идет о минимальной рентабельности этой услуги для Укрпочты.

В течение двух лет компания не пересматривала тарифы, в то время как расходы на логистику и заработные платы росли. В то же время издательская стоимость не ограничивалась (и не ограничивается) нормативными документами, что позволяло издателям сразу реагировать на удорожание бумаги, печати и так далее,

– сообщили в Укрпочте.

В компании рассчитывают, что новые тарифы позволят улучшить сервис доставки, а также обеспечить финансовую мотивацию почтальонов. Кроме того, Укрпочта в следующем году хочет цифровизировать систему, на что нужны дополнительные средства.