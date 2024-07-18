"Требования сложные": в Vodafone прокомментировали правила обеспечения бесперебойной работы сети

Мобильным операторам приходится инвестировать большие средства в обеспечение автономности при отключениях света. Однако вопрос, успеют ли они выполнить новые требования, остается открытым.

Новые требования

НЦУ (Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций) обновил требования к работе базовых станций мобильных операторов в условиях военного положения. Согласно новой норме, в случае отключений света доступность мобильной связи должна быть обеспечена на 10 часов, а не на 4, как раньше.

Интересно Как вырос доход торговых сетей во время войны

60% базовых станций должны иметь альтернативные источники питания к 1 октября 2024 года. До 1 февраля 2025 года это требование нужно выполнить по 100% базовых станций.

Справятся ли с этим мобильные операторы

Как сообщили в Vodafone, сейчас компания тщательно изучает возможности. Уже сейчас в альтернативные источники питания инвестируют сотни миллионов гривен, однако этого может быть недостаточно.

Уже сейчас можно сказать, что требования, поставленные перед операторами, довольно сложные,

– отметили в пресс-службе оператора.

Общие вложения компании в энергоустойчивость сети в 2022 – 2024 годах будут выше 674 миллионов гривен.