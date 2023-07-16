Этих работников "отрывают с руками": какие вакансии летом наиболее популярны

Из-за войны многие украинцы потеряли работу, но экономика благодаря усилиям бизнеса понемногу оживает. В частности, хорошие тенденции отслеживаются и на рынке труда.

Украинский рынок найма медленно восстанавливается. Количество вакансий растет и работодатели готовы предлагать хорошие условия труда для качественных кадров.

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Какие вакансии самые популярные

Как рассказал директор по коммуникациям Work.ua Максим Пилипенко, в десятку наиболее растущих категорий входят рабочие специальности, а также те, которые связаны со строительством. Спрос на специалистов здесь очень велик.

Почти полностью восстановили объемы найма в сфере энергетики, автобизнеса, пищевой промышленности, гостинично-ресторанного бизнеса, строительстве, медицине и услугах населению. Интересно, что сейчас здесь вакансий больше, чем было до полномасштабного вторжения россиян.

Правила игры в современном бизнес-мире быстро меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. Илегко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в пути посредством беспроводного подключения телефона. А в выходные смело трогайся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все…

Что касается проблем, то компании, занимающиеся логистикой, почти не могут нанимать водителей. Причина – мобилизация.

Логисты говорили, что очень сложно нанимать водителей. Хочу процитировать владельцев бизнесов, которые говорят: "нанимаем водителя, а завтра его останавливают и вручают повестку",

– рассказал Пилипенко.

Он добавил, что из-за мобилизации стало очень сложно нанимать мужчин на официальных условиях.