От павербанков до бронежилетов: как изменились покупки украинцев в течение года войны

В феврале 2022 года самой популярной покупкой на сайте онлайн магазина Rozetka были подгузники, а в 2023 году на первое место поднялись кабели и адаптеры. Второй категорией товаров по популярности является корм для кошек, который не потерял 2 место в перечне.

Прессслужба ритейлера поделилась информацией о том, как менялся спрос на товары в течение года войны и назвал самые популярные среди украинцев с начала российского вторжения.

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Какие товары приобрели популярность

С марта 2022 года на Rozetka стали чаще покупать военные товары: бронежилеты, тактические варежки, шевроны и т.д. Весной начал восстанавливаться спрос на алкоголь, а также электронику и технику: смартфоны и наушники. В частности, в апреле смартфоны на сайте покупали на 70% больше, чем в марте.

Осенью 2022-го из-за отключения электроснабжения существенно выросли продажи генераторов, павербанков и зарядных станций, а также обогревателей, грелок, термосов, термобелья и других теплосберегающих товаров.

В октябре генераторы и павербанки покупали в 2,5 раза чаще, чем в сентябре, а спрос на зарядные станции в феврале 2023 года вырос в 30 раз по сравнению с 2022 годом.

– говорит Евгений Образок, директор по маркетингу Rozetka.

Зимой, несмотря на войну, украинцы традиционно покупали подарки к праздникам. Стабильный спрос имели шоколад, игристое вино, гирлянды, детские игрушки.

На Rozetka ТОП товаров за год войны выглядел так:

Военные товары (шевроны, бронежилеты, каски, тактические перчатки);

корм для кошек;

обогреватели и грелки;

одежда и обувь;

кабели и адаптеры;

энергосберегающие товары;

смартфоны и наушники;

бытовая химия;

кофе и чай;

алкоголь.

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