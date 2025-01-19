Какая будет пенсия в 2025 году, если есть 10 лет стажа

В 2025 году украинцы будут выходить на пенсию по действующему пенсионному законодательству. Ключевым фактором в этом процессе будет продолжительность страхового стажа, который непосредственно влияет на размер будущей пенсии. Граждане, которые имеют только 10 лет стажа, могут столкнуться с определенными сложностями относительно своих пенсионных выплат.

Минимальный страховой стаж в 2025 году

Для выхода на пенсию по возрасту в 2025 году нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. Могут ли рассчитывать на пенсию лица, чей стаж значительно меньше, рассказывает 24 Канал.

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Если его недостаточно, государство позволяет выход на пенсию позже – в 63 или даже в 65 лет – в зависимости от количества накопленного стажа:

63 года - при наличии от 22 до 31 года стажа.

65 лет - при наличии от 15 до 21 года стажа.

Заметьте. Однако если стажа менее 15 лет, права на трудовую пенсию нет, и граждане могут рассчитывать лишь на социальную помощь после 65 лет.

Размер пенсии за 10 лет стажа

За 10 лет стажа гражданин не соответствует требованиям для назначения трудовой пенсии по возрасту. В таком случае он может получать:

Социальную помощь - если достигнет 65-летнего возраста. Размер такой помощи зависит от прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность. В 2025 году эта сумма прогнозируемо составит около 2600 – 2700 гривен, в зависимости от государственного бюджета.

Помощь через Пенсионный фонд - при условии наличия других условий, например инвалидность или особый статус (ветеран войны, многодетная мать и т.д.).

Что влияет на размер пенсии

Расчет трудовой пенсии базируется на таких ключевых факторах:

Страховой стаж – чем больше лет стажа, тем больше размер пенсии. Коэффициент заработка – это соотношение вашей заработной платы к средней зарплате в Украине за соответствующий период. Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Он определяет минимальную пенсию, установленную законом.

Однако при 10 годах стажа коэффициент заработка и средний уровень доходов не учитываются, поскольку стаж недостаточен для назначения трудовой пенсии.

Можно ли докупить стаж в 2025 году Украинское законодательство позволяет докупить недостающие годы страхового стажа. В 2025 году ориентировочная стоимость одного года стажа составит около 42 000 гривен (22% от минимальной зарплаты за 12 месяцев). Если у вас есть только 10 лет стажа, то для достижения минимальных 15 лет нужно докупить еще 5 лет, что обойдется примерно в 210 000 гривен.

Поэтому, за 10 лет стажа в 2025 году получить трудовую пенсию по возрасту невозможно. Гражданин может рассчитывать только на социальную помощь после 65 лет. Чтобы избежать таких ситуаций, важно своевременно заботиться о накоплении страхового стажа через официальную занятость, добровольные взносы или докупление стажа.