Какой доход разрешен для ФЛП 2 группы
- Максимально допустимый доход для ФЛП 2 группы в 2025 году составляет 8,55 миллионов гривен в год.
- Превышение лимита дохода приводит к переходу на 3 группу или общую систему, с уплатой 15% налога от суммы превышения.
Физическое лицо-предприниматель (ФЛП) на упрощенной системе налогообложения – один из самых популярных форматов ведения малого бизнеса в Украине. Среди трех групп единого налога особой популярностью пользуется 2 группа, которая подходит как для самозанятых специалистов, так и для малого бизнеса с несколькими работниками.
Кто может быть на 2 группе
Прежде чем выбирать или продолжать эту группу, важно знать: какой предельный доход разрешен для ФЛП 2 группы, какие условия ее применения, и что грозит за превышение лимита. Подробнее рассказывает 24 Канал.
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2 группа единого налога – это вариант для ФЛП, которые:
- предоставляют услуги населению или другим плательщикам единого налога;
- занимаются производством или продажей товаров;
- имеют не более 10 наемных работников.
Группа подходит, в частности, для парикмахеров, кафе, мастеров ногтевого сервиса, мелких магазинов, ИТ-специалистов, маркетологов, преподавателей и т.д. (при условии, что услуги предоставляются преимущественно физлицам или ФЛП на упрощенной системе).
Максимально допустимый доход
В 2025 году максимально допустимый доход для 2 группы составляет: 8,55 миллионов гривен в год (то есть 1 425 минимальных зарплат, по состоянию на январь 2025 года МЗП = 6000 гривен). Если делить на месяцы, это примерно 712 500 гривен/месяц.
Важно: речь идет не о прибыли (разнице между доходами и расходами), а именно о доходах, которые поступают на счет (наличные или безналичные).
Что будет, если превысить лимит
Превышение лимита по доходу автоматически приводит к таким последствиям:
- Переход на 3 группу или общую систему (в зависимости от суммы превышения).
- Уплата 15% налога от суммы превышения.
- Обязательство перейти на другую группу со следующего квартала или года.
Поэтому стоит следить за доходом ежемесячно, особенно если ваш бизнес растет или поступления резко выросли (например, в сезон).