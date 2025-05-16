Какой доход разрешен для ФЛП 2 группы

Физическое лицо-предприниматель (ФЛП) на упрощенной системе налогообложения – один из самых популярных форматов ведения малого бизнеса в Украине. Среди трех групп единого налога особой популярностью пользуется 2 группа, которая подходит как для самозанятых специалистов, так и для малого бизнеса с несколькими работниками.

Кто может быть на 2 группе

Прежде чем выбирать или продолжать эту группу, важно знать: какой предельный доход разрешен для ФЛП 2 группы, какие условия ее применения, и что грозит за превышение лимита. Подробнее рассказывает 24 Канал.

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2 группа единого налога – это вариант для ФЛП, которые:

предоставляют услуги населению или другим плательщикам единого налога;

занимаются производством или продажей товаров;

имеют не более 10 наемных работников.

Группа подходит, в частности, для парикмахеров, кафе, мастеров ногтевого сервиса, мелких магазинов, ИТ-специалистов, маркетологов, преподавателей и т.д. (при условии, что услуги предоставляются преимущественно физлицам или ФЛП на упрощенной системе).

Максимально допустимый доход

В 2025 году максимально допустимый доход для 2 группы составляет: 8,55 миллионов гривен в год (то есть 1 425 минимальных зарплат, по состоянию на январь 2025 года МЗП = 6000 гривен). Если делить на месяцы, это примерно 712 500 гривен/месяц.

Важно: речь идет не о прибыли (разнице между доходами и расходами), а именно о доходах, которые поступают на счет (наличные или безналичные).

Что будет, если превысить лимит

Превышение лимита по доходу автоматически приводит к таким последствиям:

Переход на 3 группу или общую систему (в зависимости от суммы превышения).

Уплата 15% налога от суммы превышения.

Обязательство перейти на другую группу со следующего квартала или года.

Поэтому стоит следить за доходом ежемесячно, особенно если ваш бизнес растет или поступления резко выросли (например, в сезон).