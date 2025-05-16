Хто може бути на 2 групі

Перш ніж обирати або продовжувати цю групу, важливо знати: який граничний дохід дозволений для ФОП 2 групи, які умови її застосування, та що загрожує за перевищення ліміту. Детальніше розповідає 24 Канал.

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2 група єдиного податку – це варіант для ФОПів, які:

надають послуги населенню або іншим платникам єдиного податку;

займаються виробництвом чи продажем товарів;

мають не більше 10 найманих працівників.

Група підходить, зокрема, для перукарів, кав'ярень, майстрів нігтьового сервісу, дрібних магазинів, ІТ-фахівців, маркетологів, викладачів тощо (за умови, що послуги надаються переважно фізособам або ФОПам на спрощеній системі).

Максимально допустимий дохід

У 2025 році максимально допустимий дохід для 2 групи становить: 8,55 мільйонів гривень на рік (тобто 1 425 мінімальних зарплат, станом на січень 2025 року МЗП = 6000 гривень). Якщо ділити на місяці, це приблизно 712 500 гривень/місяць.

Важливо: йдеться не про прибуток (різницю між доходами й витратами), а саме про доходи, які надходять на рахунок (готівкові або безготівкові).

Що буде, якщо перевищити ліміт

Перевищення ліміту по доходу автоматично призводить до таких наслідків:

Перехід на 3 групу або загальну систему (залежно від суми перевищення).

Сплата 15% податку від суми перевищення.

Зобов’язання перейти на іншу групу з наступного кварталу або року.

Тому варто стежити за доходом щомісяця, особливо якщо ваш бізнес росте або надходження різко зросли (наприклад, у сезон).