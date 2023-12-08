Коммуникация – это главное: о чем должен знать каждый в рабочем коллективе

Чтобы идти вместе к цели, нужно, чтобы каждый член коллектива понимал свою роль, ответственность и весомость своего вклада. Этого можно добиться только с построением правильного процесса коммуникации.

Хорошая коммуникация – основа любых будущих побед компании. 24 Канал. Вместе со Škoda рассматриваем базовые моменты, о которых должен знать каждый работник компании независимо от своего статуса и зоны ответственности.

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Ценности и миссия компании

Многие предприниматели считают этот пункт банальным и тривиальным, а некоторые и вовсе пренебрегают им, забывая его проработать. Когда же работники быстро теряют эффективность и мотивацию, а также начинают искать новое место трудоустройства, такие бизнесмены нечасто жалуются на рынок кадров, не исправляя своих ошибок.

Миссия и ценности объединяются / Pixabay

Истина же насколько банальна, столь же глубока – каждый работник хочет чувствовать себя частью большого и важного дела. Если компания не готова обеспечить это чувство – для удержания хороших специалистов придется существенно расширить зарплатную ведомость.

Каналы коммуникации

Если у кого-то из работников возникает проблема или вопрос, путь к тому, чтобы о них сообщить нужным людям, должен быть максимально быстрым и простым. Есть множество моделей коммуникации, и каждую из них можно адаптировать под масштабы и специфику бренда.

Прозрачность и понятность – основа коммуникации / Pixabay

Ситуация, когда работник не знает, к кому обращаться с вопросами, просто недопустима. Конечно, предсказать всего нельзя, но подумать, кто должен принимать все "уникальные" заявки, вполне в силах работодателей.

Пределы зоны ответственности и ожидания

Должностные обязанности – далеко не тот пункт, на котором стоит останавливаться. Часто они запутаны и не очень соответствуют реальности, поэтому нужно общаться с каждым работником в отдельности.

Каждый должен понимать свою зону ответственности / Фото Pixabay

В компании все должны знать следующие вещи:

что делать;

как делать;

каким точно должен быть конечный результат;

к кому обращаться, когда что-то пошло не по плану.

И главное, что следует учесть – очевидных вещей не существует ! Коммуниковать стоит о каждом рабочем моменте, ведь то, что для одного "и так понятно", для кого может стать настоящим сюрпризом.

Рост и возможности

Последний, но не самый важный пункт в списке. Если руководитель хочет. чтобы люди просто приходили, выполняли рутинную работу и уходили, тогда нужно серьезно пересмотреть взгляды на построение успешной компании. Возможности – один из основных драйверов мотивации, и ими побуждать команду к действиям гораздо лучше, чем финансовые премии.

Возможности – один из главных мотиваторов / Фото Pixabay

"Дорожная карта" развития каждого работника уже давно стала едва ли не обязательным элементом успешных компаний. Следовательно, стоит показать работникам, куда и как они могут дойти в профессиональном росте или отдельном проекте, и тогда вряд ли нужно будет беспокоиться о качестве их работы или преданности общему делу.

Авто – элемент вашей истории

Выйти на новый уровень эффективности и успевать больше дня удастся с личным автомобилем. В таком случае проблема передвижения как по городу, так и по стране просто исчезает. Это однозначное преимущество для любого предпринимателя, поскольку собственное дело требует решения многих вопросов. Порой действовать нужно очень быстро и от этого решения может зависеть будущее бизнеса.

Однако эффективное передвижение не исключает потребности в комфорте. Ведь автомобиль не должен доставлять дополнительных хлопот. К счастью, современный рынок сегодня предлагает уникальные модели с весомыми преимуществами. Для примера, следует обратить внимание на Škoda Karoq, которым можно управлять даже с помощью смартфона.

Так, с приложением можно следить сразу за рядом показателей, что значительно упрощает жизнь. В частности, речь идет о таких опциях:

из любого уголка мира владелец автомобиля Škoda Karoq может увидеть, где именно расположена машина. Главное здесь – иметь доступ в Интернет;

закрыты ли у нее двери и багажник;

не разряженный аккумулятор;

сколько горючего осталось в баке.

Это поможет более эффективно использовать свое время. К примеру, если заканчивается горючее, владелец Škoda Karoq может учесть это в своем расписании на день и заранее заехать на заправку.

Škoda Karoq – авто, созданное для комфорта водителя и пассажиров.

Еще одно преимущество – возможность распланировать свой маршрут перед длительной поездкой, учитывая такие моменты как отели, заправки или просто пит-стопы для отдыха. Этот маршрут можно скачать через смартфон на Škoda Karoq, и встроенная навигационная система во время поездки поведет по необходимой дороге. Это значительно упростит поездки для водителей и пассажиров.

Через приложение можно следить за статистикой поездок, расходом топлива, средней скоростью и другими показателями. Кроме того, благодаря применению система автомобиля даже самостоятельно способна послать дилеру уведомление о необходимости проведения диагностики и поиска запчасти в случае обнаружения внезапной неполадки системы.

Со Škoda Karoq также будет гораздо легче парковаться, ведь система знает точные места. Такая функция существенно сэкономит время водителю, например перед важной встречей. И даже если случайно забыть, где оставили свой Škoda Karoq – это не проблема: информация о местоположении авто содержится на смартфоне.