ФЛП с 2024 года повысят сумму ЕСВ: в чем причина
Уже с 1 января 2024 года украинские предприниматели будут платить высший Единый социальный взнос. Кроме того, его сумма снова изменится в течение года.
Придется платить больше
Народные депутаты уже проголосовали за Бюджет на 2024 год. В нем установлен рост минимальной зарплаты в Украине. 24 Канал.
Интересно Что будет с налогами и какие изменения ждать ФЛП в 2024 году
Уже с 1 января ее размер составит 7 100 гривен, а с 1 апреля – 8 000 гривен. Размер Единого социального взноса (ЕСВ), уплачиваемый ФЛПами, привязан к минимальной зарплате и составляет 22% от этого показателя.
Соответственно, предпринимателям следует подготовиться к уплате платежей в следующих размерах:
- в январе – марте – 1562 гривны;
- в апреле – декабре – 1760 гривны.
Все ли предприниматели обязаны платить ЕСВ
На период военного положения, а также в течение 12 месяцев после его завершения уплата ЕСВ для ФЛП является добровольной. Единственное, что нужно учесть – на тот период, когда вы не платите эти взносы, вам не начисляется страховой стаж.