Особый график: Укрпочта и Meest рассказали, как будут работать на праздники

В скором времени начнется период праздников, а значит, в работе бизнеса следует ожидать некоторых изменений. Об изменениях в графике работы сообщили и популярные почтовые операторы.

График Укрпочты и Meest на праздники

Рождественско-новогодние праздники внесли некоторые коррективы в работу почтовых отделений. Впрочем, они незначительны, так что особых задержек в доставке посылок не будет.

Интересно "Новая почта" сообщила, по какому графику будет работать на праздники

К примеру, отделения Укрпочты полностью не будут работать только 1 января. Что касается 25 декабря (Рождество) и 31 декабря (Новый год), то все отделения оператора будут работать в штатном режиме, без сокращенного дня.

Отделения Meest тоже будут закрыты 1 января. В другие дни они будут работать по следующему графику:

– 24 декабря – 09:00 – 16:00;

– 25 декабря – 10:00 – 16:00;

– 30 декабря – полный рабочий день;

– 31 декабря – 09:00 – 16:00;

– 2 января – полный рабочий день.

Напомним, Православная церковь Украины перешла на новый юлианский календарь, поэтому празднование Рождества перешло с 7 января на 25 декабря. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.