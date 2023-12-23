Особый график: Укрпочта и Meest рассказали, как будут работать на праздники
Источник:Укрпочта
В скором времени начнется период праздников, а значит, в работе бизнеса следует ожидать некоторых изменений. Об изменениях в графике работы сообщили и популярные почтовые операторы.
График Укрпочты и Meest на праздники
Рождественско-новогодние праздники внесли некоторые коррективы в работу почтовых отделений. Впрочем, они незначительны, так что особых задержек в доставке посылок не будет.
Интересно "Новая почта" сообщила, по какому графику будет работать на праздники
К примеру, отделения Укрпочты полностью не будут работать только 1 января. Что касается 25 декабря (Рождество) и 31 декабря (Новый год), то все отделения оператора будут работать в штатном режиме, без сокращенного дня.
Отделения Meest тоже будут закрыты 1 января. В другие дни они будут работать по следующему графику:
– 24 декабря – 09:00 – 16:00;
– 25 декабря – 10:00 – 16:00;
– 30 декабря – полный рабочий день;
– 31 декабря – 09:00 – 16:00;
– 2 января – полный рабочий день.
Напомним, Православная церковь Украины перешла на новый юлианский календарь, поэтому празднование Рождества перешло с 7 января на 25 декабря. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.