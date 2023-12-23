Графік Укрпошти та Meest на свята

Різдвяно-новорічні свята внесли деякі корективи у роботу поштових відділень. Втім, вони незначні, тож особливих затримок у доставці посилок не буде.

Цікаво "Нова пошта" повідомила, за яким графіком буде працювати на свята

Наприклад, відділення Укрпошти повністю не працюватимуть лише 1 січня. Що стосується 25 грудня (Різдво) та 31 грудня (Новий рік), то усі відділення оператора працюватимуть у штатному режимі, без скороченого дня.

Відділення Meest теж будуть зачиненими 1 січня. В інші дні вони працюватимуть за таким графіком:

– 24 грудня – 09:00 – 16:00;

– 25 грудня – 10:00 – 16:00;

– 30 грудня – повний робочий день;

– 31 грудня – 09:00 – 16:00;

– 2 січня – повний робочий день.

Нагадаємо, Православна церква України перейшла на новоюліанський календар, тому святкування Різдва перейшло з 7 січня на 25 грудня. Відповідний указ підписав і президент України Володимир Зеленський.