Святковий графік роботи "Нової пошти"

Як повідомили у компанії, на період свят та 1 січня 2024 графік роботи відділень буде дещо зміненим. Відтак, клієнтам варто знати про наступні оновлення.

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Цього року святкування Різдва офіційно перенесли на 25 грудня. У цей день більшість відділень будуть працювати за своїм звичним графіком. Скорочений день на "Новій пошті" буде 31 грудня, більшість відділень працюватимуть з 9 ранку до 17 вечора.

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1 січня не працюватиме жодне відділення "Нової пошти", компанія зробила цей день вихідним. Разом з тим у компанії повідомили, що частина відділень будуть працювати за власним індивідуальним графіком. Ознайомитися з ним можна, завантаживши за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно "Нова пошта" відкрила перше відділення в Італії. Також компанія обіцяла відкрити відділення у Парижі ще до Нового року.